Ce parere aveti despre noile modele Dacia 2021? V-ati cumpara un Logan prin Programul Rabla?

Acum ca s-au lansat oficial putem sa ne dam cu parerea despre masini, cel putin la prima vedere. Nimeni nu le-a condus si nici nu avem un pret pentru ele. Dar la prima vedere voi ce parere aveti despre noile modele? Ati alege un Logan prin Programul Rabla?

Va intreb pentru ca eu inca nu mi-am luat masina. Va spuneam la inceputul anului ca urmeaza sa-mi schimb Corsa cu ceva mai nou, un Logan nou sau o masina SH.

Dar noile modele Dacia sunt chiar interesante: pozitii si faza scurta LED, dotare pe care o primesti la masini mult mai scumpe si este in standard, deci nu platesti extra pentru ea.

Primesti Android Auto sau Apple CarPlay, iar ca posesor de iOS mi se pare geniala functia. Practic ai Waze, Spotify, Maps direct pe sistemul masinii. Wireless!

Cutia automata CVT este iar un mare plus, mai ales ca in ultima vreme am devenit fan cutie automata. As fi preferat un EDC, dar si CVT-ul este o solutie buna.

Dacia a schimbat manerele de la usi, portierele nu mai calca peste caroserie ci intra pur si simplu in ea, lucru care inseamna un plus de siguranta la impact. Cred ca este singurul producator care inca mai folosea stilul acesta de usa care sa vina peste caroserie in partea de sus.

Interiorul arata mai bine, scaunele par sa fie mai bune, design-ul exterior arata mai bine. Pot spune ca arata ca o masina normala si are o semnatura proprie.

Pana si cotiera este una NORMALA, iar consola centrala arata mult mai bine fara frana de mana clasica.

Totusi, sistemul cu arcuri de la portbagaj mi se pare ridicol. Este de ras sa vezi asa ceva pe o masina noua in 2020. Iar capacul ala fara nici o protectie de plastic sau macar un material textil….jenant. La Sandero cum de au putut sa puna un plastic si la Logan nu?

De asemenea, consider ca motoarele sunt mult prea slabe, iar solutiile in 3 cilindrii mi se par de prost gust. Sunt zgomotoase, dezechilibrate si au nevoie de turatii ca sa traga.

Inteleg ideea de GPL si sincer as alege oricand o masina cu GPL decat una pe benzina mai ales pentru oras, dar motorizarile alese de Dacia sunt slabe dupa parerea mea. Motorul de 1.3 turbo care este pus pe Duster era perfect pe noile modele. Poate in viitor, cine stie.

Sunt tentat sa aleg noul Logan in momentul in care va fi disponibil si daca fi la un pret DECENT. Probabil o sa fie cu 1000 de euro mai scump fata de generatia actuala, dar sunt curios de nivelele de echipare disponibile.

Voi ce parere aveti, la prima vedere, despre noile modele Dacia? Va plac? Sunt oare si alte alternative?

Aveti AICI imagini cu Sandero, Logan si Stepway la o calitate foarte ridicata.