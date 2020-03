Dacia Logan Stepway 0.9 TCe review: o alternativa ieftina la crossovere

Prima masina testata aici pe ArenaIT a fost Dacia Sandero cu Easy-R, o cutie de viteze robotizata, in 2016. Recent am testat noul Logan Stepway si acum revin cu un review.

Citind review-ul pentru Sandero Easy-R si comparandu-l cu Logan Stepway mi-am dat seama cat de putine s-au schimbat din 2016 si pana acum la Dacia, asa ca va recomand sa-l cititi si pe acela, pentru ca tot ce e acolo ramane valabil.

Noi am primit masina in teste de la Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan), companie de la care am mai testat si noul Nissan Juke, noul Nissan Qashqai, noul Renault Kadjar, niste Dustere, Nissan Leaf si altele. Urmeaza sa testez, sper eu in curand, noul Renault Zoe.

Cumva, pentru ca nu s-au schimbat enorm de multe lucruri, voi merge pe varianta unui review mai simplu si mai concis, impartit in doua categorii: puncte slabe si puncte forte. Pentru mai multe detalii si imagini video va recomand filmuletul de pe YouTube de mai sus.

Puncte forte (pozitive) Dacia Logan Stepway:

Masina arata foarte bine iar acest albastru ii vine perfect si atrage priviri

Imi place si interiorul, chiar daca are materiale ieftine vizual nu dezamageste

Foarte foarte silentioasa! Am ramas uimit cat de putin zgomot este inauntru. Chiar si la 130 km/h nivelul de zgomot e foarte decent.

Confortabila, nu m-am simtit deloc obosit dupa drumul Timisoara – Paltinis sau retur.

Garda la sol generoasa, poate inlocui lejer un crossover.

Spatiu bun pentru patru persoane cu bagaje, mai ales ca portbagajul e imens.

Consum foarte bun: 7.2 litri/100 km pentru 600 km parcursi, majoritatea pe autostrada cu 130 km/h.

Android Auto si Apple CarPlay merg de exceptie, de fapt intreg sistemul multimedia merge foarte bine

Motorul de 0.9 TCe trage ok chiar si cu patru persoane, insa trebuie sa mergi mult in turatii. Am apreciat totusi ca nu se simt vibratii in caroserie, chiar daca acesta este in doar trei cilindri.

Pret bun: cu 10600 Euro in varianta mai echipata decat cea testata, cu climatronic, camera video de mers cu spatele si geamuri electrice spate.

Puncte slabe Dacia Logan Stepway:

As fi apreciat o cotiera din standard, insa se poate cumpara ca si accesoriu

Boxele se aud destul de prost, de un nota 6

Scaunul soferului se misca in cea mai de jos pozitie. Ridicat la maxim nu are problema asta.

Directia este destul de stransa, greoaie, la viteze mici. Nu ceva deranjant insa neobisnuit – volanul nu revine la pozitia initiala decat daca mergi putin mai tare.

Cutia de viteze are sirenaj – scoate un mic zgomot, tot la viteze mici. La fel, nimic deranjant.

Inca nu exista o solutie pentru a deschide portbagajul fara sa te murdaresti pe maini. Macar au pus un maner pentru a-l inchide.

Mie mi-a placut foarte mult Logan Stepway 0.9 TCe. Cred ca e o masina corecta, frumoasa si ieftina. Daca am ratat ceva in randurile de mai sus, lasati intrebarile in comentarii si eu voi raspunde.