Nissan Juke 2020 (automat) review: o revenire frumoasa

Nissan a lansat recent cel mai nou model a lui Juke, o masina controversata ca si design, de tipul „love it or hate it” care, dupa parerea mea, de data aceasta arata extrem de bine. Eu l-am testat pentru un weekend (probabil in premiera) si acum revin cu un review complet pentru voi.

Inainte sa incepem, tin sa va anunt ca in perioada 7-28 februarie 2020 poti sa mergi in orice showroom Nissan pentru a testa noul Juke. Vei primi automat un voucher de 500 euro si vei fi inscris in tragerea la sorti pentru o saptamana all-inclusive cu acesta. Detalii si formular de inscriere gasiti pe pagina campaniei.

Noi am primit masina in teste de la Auto Europa – Timisoara (concesionar Dacia, Renault, Nissan), companie de la care am mai testat si noul Nissan Qashqai, noul Renault Kadjar, niste Dustere, Nissan Leaf si altele. Urmeaza sa testez noul Logan Stepway.

Daca nu vreti sa cititi articolul, spun chiar mai multe lucruri intr-un video de 16 minute, mai jos:

Dotari si specificatii

In teste am avut un Tekna, care este practic penultimul nivel de echipare disponibil si care are cam tot ceea ce iti poti dori la capitolul dotari. Motorizarea este una singura 1 litru turbo 115 cai putere, fie cu o cutie manuala in 6 trete fie cu una automata in 7 trepte (DCT), cum este la cel in cauza.

Printre dotari pot sa enumar urmatoarele:

franare automata de urgenta

ProPilot = pilot automat adaptiv + steering assist

climatizare automata

scaune de piele si textil cu incalzire (in fata) + volan incalzit

parbriz incalzit

faruri full LED – din standard + schimbare automata a fazei

stergatoare automate

martor unghi mort in oglinzi

keyless go and entry

sistem audio 180 grade – Bose

sistem de camere 360 grade – il puteti vedea in actiunea in review-ul de la Navara

Iar lista de mai sus nu e completa, insa am asternut pe hartie doar dotarile pe care chiar nu le prea le gasim, impreuna, decat la putine masini din aceeasi clasa. Si sunt dotari care chiar iti fac viata mai usoara si mai sigura la volan.

Aspect interior si exterior

Exterior. Recunosc, mie nu mi-a displacut nici Juke-ul anterior, insa cumva aveam niste retineri in privinta design-ului acestuia. Despre noul Juke nu pot sa spun asta, pentru ca imi place din aproape orice unghi. Poate lucrul acesta se intampla si datorita faptului ca deja am fost invatat cu aspectul vechiului Juke.

Chiar si asa, noul Juke arata mai dur, mai barbatesc, mai puternic. Per total, mult mai bine. E o masina pe care, sincer, as cumpara-o daca s-ar plia nevoilor mele.

Curata, inainte de a merge pe munte

La Interior noul Juke arata la fel de bine ca si la exterior. Materialele sunt bune in general (desi avem si cateva zone cu materiale ieftine dar avem si bord imbracat in piele) si senzatia e una faina atunci cand esti la volan.

Clusterul de bord este unul placut, cu rezolutie buna, iar sistemul de infotaiment arata si el bine, e generos, si stie Android Auto si Apple CarPlay. Mi-ar fi placut mai mult de un port USB in fata insa am apreciat ca exista unul si in spate. De asemenea, n-ar fi stricat si o cotiera pentru pasagerii din spate.

Singurul detaliu de care nu pot sa spun ca sunt foarte atras este aspectul tetierelor cu boxe in ele. Insa credeti-ma, merita tot sacrificiul. Insa despre asta vom vorbi putin mai incolo.

Tinuta de drum, confort si motorizare

Confort. Noul Nissan Juke este mai bine construit decat versiunea precedenta. Spatiul interior mi se pare mult mai generos si mai organizat. Masina e buna chiar si pentru patru persoane, daca acestea nu depasesc toate 1.8 metri inaltime.

Portbagajul e unul decent pentru gama lui. E putin de tot mai mic decat la Qashqai. Eu cred ca noul Juke poate acomoda fara griji o familie cu un copil si bagajele aferente.

As adauga la capitolul confort si functia de incalzire a parbrizului. E o functie pe care rar o gasesti la masinile sub 30.000 euro (si o optiune nu foarte cumparata) insa care face minuni cand ai nevoie de ea. Un parbriz cu vreo 1-2 mm de chiciura pe el s-a curatat complet in sub 1 minut.

Portbagaj Nissan Juke Portbagaj Nissan Juke Portbagaj Nissan Juke

Motorizare. Despre consum va spun mai tarziu, intr-un capitol dedicat, insa haideti sa vorbim acum despre motorizare. Sub capota avem un motor in trei cilindri, cu turbo, care dezvolta 115 CP. Acesta e cuplat la o cutie automata cu dublu-ambreiaj si 7 trepte.

La rece motorul transmite vibratie in caroserie, aproape ca la un mic motor diesel. Insa dupa ce se incalzeste acestea dispar, semn ca Nissan si-a facut bine treaba la capitolul antifonari si suporti motor.

Recunosc ca am fost curios si sceptic in acelasi timp cu privire la acest motor. Insa dupa aproape 650 km parcursi (drum national 10%, autostrada 80%, munte 10%) pe drumul Timisoara – Paltinis (Sibiu), cateva urcari pe munte si inapoi, pot sa spun ca motorul este unul care nu te va dezamagi daca nu esti pilot de curse. Trage binisor chiar si cu 4 persoane si poate sustine fara probleme 130 Km/h pe autostrada. Mai mult, sunetul produs de turatiile acestuia este unul neasteptat de placut.

Singurul loc unde pot spune ca se simtea cumva ca motorul se chinuie, desi continua sa traga, este la urcarile spre Paltinis. Eu il vad ca fiind un motor foarte bun pentru persoane care fac pana in 20.000 Km/an si nu planuiesc sa tina masina mai mult de 5-6 ani. Nimeni nu stie ce fiabilitate are motorul, pentru ca e unul nou, insa probabil ca nu e un motor cu care sa faci 50.000 Km/an.

Cutia e una decenta, insa cred ca mai are nevoie de reglaje. Pana te obisnuiesti cu ea plecarile de pe loc, mai ales daca sunt facute cu AutoHold activat, vor fi putin mai smucite. Raspunsul acceleratiei e cateodata destul de lent si schimbarea treptelor inferioare se face simtita. Nimic deranjant, nimic cu care sa nu te poti obisnui, insa eu cred ca mai este loc de reglaje.

Tinuta de drum. Insa pe drum masina sta extrem de bine. Echiparea mea a avut jante de 19 inch care s-au comportat extrem de bine pe asfalt dar, neasteptat, chiar si pe teren putin accidentat. Pentru ca da, poti face si niste soft offroad avand in vedere ca noul Juke are o garda la sol de 17 cm.

Pe autostrada am folosit ProPilot, care este unul dintre cele mai tari sisteme de cruise control de pe piata din acest segment. Masina ia curbele bine, sta pe mijlocul drumului (nu se plimba dintr-un marcaj in altul cum am vazut la alte marci) si observa bine masinile care apar in fata. Practic, am facut Timisoara – Sibiu cu un numar foarte mic de interventii din partea mea.

Evident, nu vorbim de o masina autonoma, asa ca, desi stie sa tina banda si viteza soferul trebuie sa supravegheze tot timpul masina. Daca asta nu se intampla masina incepe sa scoata sunete si sa franeze de cateva ori pentru a atentiona un posibil sofer care doarme. Puteti vedea o demonstratie in review-ul video. Nu am lasat sistemul sa-si faca de cap pana la capat, de frica sa nu apeleze serviciile de urgenta, insa stiu ca pe Nissan Leaf masina opreste de tot si porneste avariile.

Sistemul de infotaiment este si el clar imbunatatit. Se misca extrem de fluid si de rapid, Android Auto merge foarte bine iar Apple CarPlay merge si mai bine. Din nou, unul dintre cele mai bune sisteme de infotaiment pe care am pus mana pana acum. Iar Nissan nu se prea putea lauda cu asta, deci felicitari lor!

00

Consum de carburant

Ca de fiecare data, am ales sa las consumul separat. Rezultatele au fost unele la care m-am asteptat, poate chiar peste asteptari. Am condus masina din Timisoara pana la Paltinis (Sibiu), cateva urcari la Paltinis si inapoi. In total am parcurs 643 Km iar din acestia in jur de 500 au fost pe autostrada cu ACC-ul setat pe 130 Km/h. Consumul total a fost de 8.1 litri/100 km si va marturisesc ca ma asteptam la un 8.5 – 9 litri/100 Km.

In masina am fost aproape tot timpul doua persoane si putine bagaje, mai putin pe unele urcari catre Paltinis.

Eu unul nu vad acest consum ca fiind unul mare. Trebuie sa luam in considerare urmatoarele aspecte: e o masina inalta, e o un motor mic cu o cutie automata, motorul este inca nou – avea 122 Km pe bord cand am luat-o. Cred ca se poate obtine si un consum de 6-7 daca nu depasesti 120 Km/h.

Consum Nissan Jule 2020 Consum Nissan Jule 2020 Consum Nissan Jule 2020

Preturi si concluzie

Noua ne-a placut foarte mult acest Nissan Juke, atat de mult incat zvonul ca s-ar putea sa vina si un plug-in hibrid ne bucura. Nissan a anuntat ca renunta complet la diesel pe Juke si Qashqai, pentru inceput, si va dezvolta doar motoare pe benzina, hibride si electrice.

Noul Juke are un pret de plecare de la 17200 euro iar modelul condus de mine are pretul de plecare de 25600 euro. Sunt preturi maricele insa masina chiar pare foarte bine construita si inchegata. De asemenea, luati in calcul ca de obicei Nissan da niste reduceri bune fata de pretul de lista.