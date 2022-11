Participa si tu la evenimentul Microsoft Ignite – Spotlight on Romania, dedicat dezvoltatorilor software

Evenimentul Microsoft Ignite – Spotlight on Romania (denumit anterior Microsoft TechDay), a ajuns la editia cu numarul 6. Si de aceasta data participarea este gratuita, chiar daca evenimentul este unul fizic, nu online.

Microsoft Ignite – Spotlight on Romania este un eveniment care merge manusa pe interesele dezvoltatorilor de software dar si comunitatii IT in general, fie ca e vorba despre analisti in data science sau administratori in baze de date.

Evenimentul va avea loc in 8 decembrie in Bucuresti la Nord Events Center by Globalworth (exact langa statia de metrou Pipera) si va avea in prim plan noutatile si inovatiile aduse platformei Azure. Se va vorbi, in general, despre cloud, si in particular despre metode de a dezvolta aplicatii mai sigure, mai scalabile dar si mai rapide avand la baza platforma Azure.

Evenimentul va aborda 3 mari teme principale:

– Developer Velocity: despre cum sa accelerezi inovatia cu cea mai ampla platforma de cloud din lume

– Data & AI: despre agilitate, optimizarea business-ului si crearea de experiente bazate pe date si despre cum sa oferi insights si eficienta cu inteligenta artificiala

– Securitate cibernetica: despre protectia deplina a datelor, oriunde, cu o securitate completa

Printre invitatii de seama prezenti la eveniment in calitate de speakeri, putem sa-i amintim pe:

Alex Mang | Microsoft Regional Director | Microsoft Azure MVP

Radu Vunvulea | Microsoft Regional Director | Microsoft Azure MVP | Group Head of Cloud at Endava

Mihaela Ghidersa | Microsoft MVP – Developer technologies | Speaker | Software Engineer | Trainer

Dan Istrate | Product Manager – Microsoft Identity & Network Access Engineering

…si multi altii.

Mai multe detalii despre agenda evenimentului puteti gasi pe pagina dedicata a acestuia. Participarea, cum spuneam, este gratuita, insa se face pe baza inscrierii folosind acest formular, in prealabil. Locurile sunt limitate, asa ca daca te gandesti sa participi n-ar fi rau sa te grabesti sa te inscrii.