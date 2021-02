Perseverance a amartizat si a trimis deja prima poza

Rover-ul Perseverance, un proiect NASA care a costat aproximativ 2 miliarde de dolari, a amartizat cu succes ieri pe planeta rosie si a transmis deja prima fotografie. A durat 10 minute ca aceasta sa ajunga pe Pamant.

