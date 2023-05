Pixel Fold apare intr-un teaser

Va fi prezentat in detaliu pe 10 mai in cadrul I/O. Dupa cum era de asteptat, a fost nerabdator sa dea ochii cu publicul mai devreme.

Cu Fold, Google intra in teritoriul telefoanelor pliabile. Timpul si publicul va spune daca acesta este un hit sau nu. Momentan se cunosc foarte putine detalii despre acesta – pretul ar trebui sa fie de 1800$.

