Placa de retea wireless Tenda W322E

Nu am mai pus mana pe o placa de retea de prin 2013 cand mi-am cumparat o placa dedicata Gigabit. Insa sunt situatii cand sigur o sa ai nevoie de una mai ales daca este wireless. In contextul meu s-a potrivit perfect.

Acum aproape 2 luni am decis sa-mi renovez dormitorul, sa scap de cabluri, sa fac totul fresh. Am reusit sa scot router-ul Digi din camera, sa scap de firele de internet, am mai scurtat cablurile de la antena si tot asa.

Pe scurt, am renuntat la multe fire si am decis sa trec pe wireless. Foloseam inclusiv pe laptop un cablu de internet pentru ca mi se parea mai stabil si aveam viteze mai mari. Doar ca atunci cand am primit Balaur la test mi-am dat seama ca nu am cum sa ma conectez la internet, nu mai am cablu tras.

Atunci mi-am dat seama ca am nevoie de o solutie. Prietenii de la Tenda au aflat de problema mea si mi-au trimis o placa de retea wireless cu care sa-mi fac treaba. Este vorba de modelul W322E.

Tenda W322E este o placa de retea wireless cu interfata PCI Express ce ofera 2 antene de 2.5dBi la frecventa de 2.4GHz. Costa 45 lei la eMAG si consider ca merita toti banii. Tot ce am facut a fost sa o montez in slot, driver-ul l-am luat de pe net si gata.

Am avut internet prin Wi-Fi pe calculator la viteze decente si chiar m-am putut juca online fara sa am lag. Din pacate internetul este abuzat in perioada aceasta si eu simt treaba asta destul de bine caci viteza a scazut drastic.

Automat si viteza pe Wi-Fi este mai mica, deci ceea ce va spun acum nu este foarte relevant. Placa poate mai mult decat ceea ce am obtinut eu in Speedtest. Insa chiar si pentru gaming a fost mai mult decat decent.

Am putut vedea clipuri 4K, m-am jucat LoL cu prietenii, browser-ul a mers normal deci nimic care sa imi displaca sau sa-mi puna probleme. Placa merita cei 45 lei daca ai nevoie de o conexiune wireless.

Antenele se rotesc, sunt suficient de puternice daca aveti un apartament sau router-ul nu este foarte departe de calculator si ocupa putin spatiu.