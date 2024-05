Primul trimestru al 2024 are un nou lider in materie de telefoane pliabile

Samsung a scazut puternic si se afla pe locul 2 simtind tot mai multa presiune.

Prin gama Z, Samsung a fost primul producator important care a lansat telefoane pliabile la scara larga pe piata. Primele generatii au lasat de dorit datorita ratei crescute de defecte care apareau pe partea ecranelor, dar cu fiecare iteratie reteta si durabilitatea a fost imbunatatita.

Insa nici concurenta nu a dormit, iar daca in primul trimestru din 2023 Samsung detinea mai bine de jumatate din piata telefoanelor pliabile, un an mai tarziu nu doar ca a pierdut pozitia de lider ci si a pierdut aproape jumatate din piata.

Primul trimestru din 2024 il gaseste pe producatorul Huawei pe prima pozitie, cu o crestere de 257% de la an la an, in timp ce Samsung a scazut cu 42%. O crestere exploziva a inregistrat-o si Motorola: 1473%.

Studiul a fost facut de CounterPoint.