PlayStation 6 se va lansa, cel mai probabil, în 2027

Sony lucrează activ la dezvoltarea viitoarei generații de console, însă nu se grăbește cu lansarea. Piața nu simtă încă nevoia unui salt tehnologic, iar jocurile actuale încă rulează foarte bine pe PlayStation 5. Drept urmare, PlayStation 6 se va lansa de abia în toamna lui 2027, susțin unele surse apropiate industriei. Sony și AMD nu au dezvăluit nimic oficial despre dotările viitoarei consolei, însă avem informații că PlayStation 6 va sosi cu un APU custom pe 3 nm, prevăzut cu 10 nuclee Zen 6, 40 GB de memorie GDDR7 și GPU RDNA 5 cu putere de calcul de 34-40 TFLOPs.

Astfel, performanța în rasterizare va crește de 2-3 ori față de PlayStation 5, iar cea de ray tracing de până la 10 ori, urmând a fi echivalentă cu cea a RTX 5090. În plus, viitoarea consolă va păstra compatibilitatea cu jocurile de PS4 și PS5. Cât despre data estimată de lansare, aceasta pare perfect plauzibilă dacă analizăm ciclurile de lansare de până acum. PlayStation 4 s-a lansat în 2014, la șapte ani după PlayStation 3, iar PlayStation 5 în 2020, la șase ani după PlayStation 4, așadar lansarea lui PlayStation 6 în 2027 este cât se poate de realistă.

Via Neowin