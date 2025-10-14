Xiaomi lansează seria REDMI Pad 2 Pro în România

Xiaomi a lansat oficial în România seria REDMI Pad 2 Pro, formată din trei modele: REDMI Pad 2 Pro, REDMI Pad 2 Pro Matte Glass Version și REDMI Pad 2 Pro 5G.

Tabletele sunt concepute pentru divertisment pe ecran mare, cu accent pe performanță, autonomie și confort vizual.

Seria include ecrane de 12,1 inci cu rezoluție 2.5K, rată de reîmprospătare de până la 120Hz și certificări TÜV Rheinland pentru protecția ochilor. Versiunea Matte Glass reduce reflexiile cu până la 97%, oferind o experiență asemănătoare hârtiei.

Toate modelele sunt echipate cu sistem audio Dolby Atmos și Hi-Res Audio, cu amplificare de volum până la 300%. Bateria de 12.000 mAh permite sesiuni extinse de utilizare, iar încărcarea rapidă de 33W și funcția de power bank de 27W adaugă versatilitate.

Tabletele rulează Xiaomi HyperOS și oferă funcții avansate de interconectivitate cu alte dispozitive Xiaomi, inclusiv sincronizare de apeluri, clipboard partajat și acces la aplicațiile telefonului. Sunt compatibile cu Google Gemini și funcția Circle to Search.

Seria include accesorii precum REDMI Smart Pen, tastatură REDMI Pad 2 Pro și husă cu suport pentru stylus.

Prețuri și disponibilitate:

Produsele sunt disponibile pe www.mi.com/ro, eMAG, Altex și în showroom-uri.