Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Prinde abonamentul de 2€ de la Telekom înainte să dispară: portare rapidă, economii reale
Mi-am schimbat singur bateria la iPhone prin programul Apple Self Service Repair
Hidroelectrica a terminat lucrările la sistemul informatic și emite facturi pentru decembrie 2025
Tot ce trebuie să știți despre: cel mai util gadget de luat în călătorii
Mi-am luat cartelă prepaid DIGI. Iată cum a fost tot procesul și primele impresii
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

PlayStation 6 ar putea fi amânat cu mult peste termenul anunțat inițial

| Da drumul discutiei! Hardware Jocuri Stiri

Sony plănuia lansarea PlayStation 6 undeva pe anul viitor sau cel târziu în 2028, însă criza de memorii RAM și situația economică incertă la nivel global au dat peste cap planurile companiei, iar unii analiști sunt de părere că amânarea urmează să fie mult mai lungă decât se așteaptă consumatorii.

În baza rezultatelor financiare ale companiei din ultimele trimestre și a situației din piață, cei de la SandStoneInsights susțin ca Sony va introduce viitoarea consolă nu mai devreme de 2029. Totodată, pe fondul situației din jurul memoriilor RAM și a mediilor de stocare solid state, creșterile de prețuri, inclusiv pentru modelele din generația curentă, sunt aproape o certitudine. Cel mai probabil, Sony va extinde durată de viață a modelelor actuale, mai ales că hardware-ul nu a îmbătrânit la fel de repede ca pe modelele din generațiile anterioare, așadar, cel puțin momentan, nu există o nevoie reală de upgrade. Majoritatea jocurilor, inclusiv cele lansate recent, rulează în condiții foarte bune pe hardware-ul actual și mai ales pe modelul Pro, iar din acest motiv consumatorii nu sunt încă tentați să migreze la o nouă generație de console.

Via Wccftech

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.