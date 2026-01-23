Acțiunile Ubisoft s-au prăbușit cu peste 30% într-o singură zi ca urmare a strategiei agresive de restructurare. Urmează falimentul?

Investitorii nu privesc cu ochi buni strategia agresivă de restructurare a Ubisoft, considerând-o o măsură disperată de a preveni colapsul, iar din acest motiv au ales să vândă un număr foarte mare de acțiuni. În consecință, cotația pe bursă a companiei franceze s-a prăbușit cu peste 30% într-o singură zi, iar capitalizarea de piață a coborât sub pragul de un miliard de euro pentru prima dată în ultimii 14 ani.

Deși a lansat mai multe titluri AAA în ultimii doi ani, cum ar fi Assassin’s Creed Shadows, Star Wars: Outlaws și Anno 177: Pax Romana, Ubisoft nu a reușit să iasă din impas și doar în ultimul an fiscal a înregistrat pierderi de 1.2 miliarde de euro. Nici măcar investiția de 1.16 miliarde de euro de la Tencent nu a asigurat redresarea, iar acum compania a ajuns în situația de a impune măsuri de restructurare foarte dure: anularea a șase jocuri aflate în dezvoltare, închiderea unor studiouri și reducerea drastică a personalului, totul pentru a reduce costurile de operare cu până la 500 de milioane de euro pe an.

Deși deține multe IP-uri valoroase, Ubisoft se află într-o situație financiară atât de dificilă încât sunt șanse mici ca un investitor să preia activele. De asemenea, datoriile companiei în raport cu capitalizarea de piață sunt extrem de mari, iar dacă măsurile de restructurare nu vor avea rezultate scontate falimentul este aproape o certitudine.