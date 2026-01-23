DIGI sparge tiparele cu profit record și milioane de abonați noi în 2025

Într-un peisaj economic volatil, marcat de scumpiri în lanț, DIGI Communications continuă să sfideze trendurile pieței, raportând o creștere spectaculoasă a veniturilor și a bazei de clienți pentru primele nouă luni ale anului 2025.

Cu venituri consolidate de 1,64 miliarde de euro, în creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, operatorul își consolidează poziția de lider incontestabil pe segmentul telecom din România, în timp ce își extinde agresiv amprenta în Europa. Motorul principal al acestei expansiuni rămâne piața locală, unde DIGI a atins pragul de 7 milioane de abonați la serviciile de telefonie mobilă, o creștere de 13% față de anul anterior, iar segmentul de internet fix a ajuns la 5 milioane de contracte active. În total, pe piața din România, grupul numără acum un impresionant 18,8 milioane de unități generatoare de venituri, cu 7,1% mai mult decât în 2024, demonstrând fidelitatea românilor față de brandul care le oferă cel mai bun raport calitate-preț.

Succesul nu se oprește la granițe, căci „rețeta DIGI” pare să funcționeze la fel de bine și în restul Europei, cu venituri care au explodat cu 24% în Spania și o creștere de peste 12% a utilizatorilor de mobil în Italia. Mai mult, intrarea recentă pe piața din Portugalia a adus rezultate promițătoare, cu aproape 800.000 de abonați în mai puțin de un an, transformând DIGI într-un jucător regional de temut. Deși profitul net a fost ușor afectat de investițiile masive în infrastructură și extindere, EBITDA ajustată a crescut constant la 527 milioane de euro, semn al unei sănătăți financiare robuste.

Personal, cred că DIGI va continua să atragă clienți ca un magnet tocmai pentru că oferă servicii bune, prețuri mici și acea predictibilitate rară pe care o cauți când toți ceilalți cresc prețurile constant, an de an.