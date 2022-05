Poco F4 GT Review

Brandul Poco al celor de la Xiaomi a crescut constant si a devenit tot mai variat dupa succesul inregistrat de Poco F1. In acest an, seria de flagship-uri accesibile a ajuns la a patra generatie, reprezentata de modelul Poco F4 GT.

Design si constructie

In cazul in care sufix-ul GT din nume nu era destul de clar, design-ul confirma inclinarea acestuia spre gaming. Comparativ cu alte telefoane dedicate gaming-ului, acesta are un design mai putin agresiv si e mai mult o combinatie intre un smartphone standard si unul exclusivist de gaming. Ecranul plat este protejat cu Gorilla Glass Victus, spatele este realizat din sticla, iar rama este din aluminiu. Materialele alese, alaturi de bateria de o capacitate buna l-au adus la o greutate de 210gr. Pe lateralul partii stangi avem un buton de volum usor subtiat la mijloc pentru a delimita cresterea volumului de scaderea volumului, iar pe partea dreapta avem aproape la mijloc butonul de deblocare cu senzorul de amprenta integrat, alaturi de cele doua triggere pop-up magnetice dedicate gaming-ului. Acestea pot fi mentinute active sau inactive prin intermediul a doua slidere pe care le puteti vedea in video-ul de mai jos. Mastile difuzoarelor asezate simetric in partea de sus si jos a telefonului aduc aminte de gurile de aerisire intalnite pe masinile sport. Mie personal mi se par inspirate din modelul Dodge Viper SRT 10. Insula camerei foto dreptunghica este asezata in picioare pe spatele telefonului si pe langa cei trei senzori foto ascunde si un LED RGB pentru notificari.

Constructia este solida si telefonul se simte bine inchegat, designul mastilor de la difuzoare, butoanele dedicate gaming-ului ii dau un aspect aparte si este un telefon aratos. Pe partea de lipsuri, vorbim de lipsa oricarei certificari de protectie impotriva prafului si a apei, lipsa jack de 3.5mm si a slotului card SD.

In cutie gasim absolut tot ce este necesar: incarcator rapid la 120W, carcasa din cauciuc moale, dongle pentru casti.

Software si performanta

Android 12 cu MIUI 13 si interfata Poco Launcher vin pe telefon direct scos din cutie. Poco launcher nu este cu mult diferit de Miui launcher, iar intreaga interfata a telefonului va este familiara daca ati mai folosit un telefon din familia Xiaomi in ultimii ani. Interfata permite o varietate de personalizari si ajustari dupa bunul plac al utilizatorului. Cele doua triggere de gaming pot fi utilizate ca si scurtaturi pentru diverse aplicatii, iar LED-ul RGB de notificari aflat in insula camerei foto la randul sau poate fi personalizat. Always-on-display este prezent la randul sau.

Mosteneste acelasi pachet de bloatware mare intalnit pe toata gama Xiaomi, dar din fericire unele aplicatii pot fi sterse, iar altele dezactivate pentru cei care doresc sa reduca din ele.

Pe partea de functionalitate telefonul zboara. Ecranul cu o rata de refresh ridicata, alaturi de procesorul Snapdragon 8 Gen1 si cei 12GB RAM il fac o placere in utilizare. Memoria interna de tip UFS 3.1 cu un spatiu de stocare de 256GB este suficienta pentru majoritatea utilizatorilor.

Pe partea de gaming lucrurile stau fel de bine. M-am jucat un PubG stangaci si niste Asphalt fara oprire mai mult de 30 de minute si telefonul nu s-a incalzit foarte tare. Racirea este realizata printr-o camera cu vapori dubla. Rezultatul din Geekbench il aveti aici.

Specificatiile de top ii asigura sesiuni de gaming indelungate, iar specificatiile hardware sunt cele mai bune disponibile pe piata la ora actuala.

Ecran si sunet

Simt nevoia sa incep cu sunetul aici, care m-a surprins extraordinar. Imaginati-va ca eram super plictisit si m-am aruncat pe canapea cu telefonul in mana si am pornit melodia Cold Heart (Elton John cu Dua Lipa), iar la cateva secunde dupa ce i-am dat drumul ochii imi sclipeau. Sunetul este absolut un deliciu. Am continuat cu alta melodie si alta si alta si tot asa. Pe langa faptul ca reda foarte placut, cele doua difuzoare stereo sunt echilibrate perfect si se aud foarte puternic. Cred ca de la Pixel 3 nu am mai fost asa de placut surprins de sunetul unui telefon mobil. Nu sunt certificate Harman Kardonn sau mai stiu eu cine, dar dau clasa multor telefoane.

Ecranul este un FullHD de 6.67inch de tip AMOLED, certificat HDR10+ si cu o rata de reimprospatare de 120Hz. Ecranul este de calitate, cu unghiuri de vizibilitate bune, usor de folosit in lumina puternica, dar nu are nici un factor wow comparativ cu sunetul. Este un ecran care isi face treaba cu brio fara a iesi cu nimic in evidenta.

Camera foto si video

Poco X4 GT foloseste un senzor principal de 64MP, unul ultrawide de 8MP si unul macro de 2MP. Eu as fi preferat cel macro sa lipseasca si in locul lui sa avem fie o camera foto ultrawide mai performanta, fie un senzor telefoto dedicat si sa nu fie folosita camera foto principala.

Pozele standard nu sunt din liga flagship-urilor si aici se vede primul compromis al telefonului. Ele arata bine per total dar nu se apropie de cele ale unui telefon din clasa superioara, ci mai mult segmentul mijlociu.

Motivul pentru care as fi sperat ca senzorul ultrawide sa fie putin mai mare este pentru simplul fapt ca pozele pierd mult din detaliu. In lumina foarte buna reusesti sa faci treaba cu el, dar ai nevoie sa faci mai multe poze si apoi pe PC sa vezi care e cea mai reusita.

Pentru zoom se foloseste senzorul principal de 64MP, considerat suficient de mare. Zoom-ul 2X este decent, dar daca mergi mai mult, detaliul se pierde foarte mult.

Pentru selfie avem un senzor de 20MP care produce rezultate mixte in functie de directia luminii. Pot iesi niste selfie-uri decente sau unele discutabile.

Pozele pe noapte sunt in regula, dar am avut situatii in care a trebuit sa repet poza de 3 ori ca sa ajung la un rezultat bun. Aici in mare parte cele cu foarte putine surse de lumina.

Pe partea video F4 GT poate filma pana la [email protected] iar stabilizare este reusita, alaturi de un nivel de detaliu in regula. Mai jos 2 sample-uri 4K urmat de unul fullHD.

Autonomie si baterie

Bateria are o capacitate de 4700mAh. Autonomia este al doilea compromis al acestui telefon. Am reusit un screen-on-time de aproximativ 6 ore cu el si bateria m-a tinut mereu mai mult de o zi, dar nu este un telefon pe care sa-l folositi 2 zile fara sa-l incarcati, chiar daca nu va jucati. Din fericire insa, incarcatorul de 120W l-a incarcat complet in cazul meu in 20 de minute de la 2%. Autonomia este bunicica, iar incarcarea este top-notch.

Concluzii, puncte pro si contra

Poco F4 GT este un telefon puternic, cu un sunet extraordinar si o constructie deosebita. Varianta testata de mine costa 3400RON la evoMAG si din punctul meu de vedere este un pachet atractiv. Singura bila neagra care il pastreaza la periferia unui flagship get-beget fiind camera foto.

Pro

pachet complet

incarcare foarte rapida

design deosebit

sunet excelent datorita celor doua difuzoare stereo

hardware rapid de ultima generatie

pret competitiv

Contra