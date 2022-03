Am fost invitat in podcast-ul lui Tetelu unde am discutat despre viata cu o masina electrica in Bucuresti. Dragos Musat a citit acest articol in care va spuneam ca dpmdv nu mai este rentabil sa mergi cu o electrica prin Bucuresti. Ne-am pus sa discutam mai pe larg intr-un podcast de peste 2 ore pe care vi-l las mai jos.

Sigur, pentru orice tip de reclamatii va stau la dispozitie in sectiunea de comentarii. O sa mai abordam si alte subiecte in viitorul apropiat.