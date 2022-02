My two cents: Nu mai este rentabil sa ai o masina electrica in Bucuresti

Am testat de vineri pana astazi noul Skywell ET5. Urmeaza si review-ul in curand. Dar pana atunci vreau sa va spun cum sta treaba cu alimentarea in Bucuresti si de ce consider ca nu mai este deloc rentabil sa mergi cu electrica.

Despre masina vorbim intr-un alt articol. Pana atunci o sa ma plang de statiile de incarcare din Bucuresti. Pentru ca in aceste zile am crezut ca imi blestem zilele.

Nu sunt impotriva masinilor electrice, ba din contra, mi-as luat si eu una, doar ca in Bucuresti este un dezastru si nu merita deloc sa mergi cu o masina electrica. ESTE DOAR PAREREA MEA!

De ce?

Sunt extrem de putine statii ce permit incarcarea gratuita

In principal sunt cele de la Lidl, Kaufland si Penny. Sunt 5 statii Lidl in Bucuresti, 3 statii Kaufland, o statie Engie pe Preciziei si o statie la Penny. Ma refer strict la cele care ofera si CCS si sunt gratuite. Statiile care ofera doar Type2 sunt mai multe, dar incarcarea este extrem de lenta si nu sta nimeni sa incarce acolo. Din cele 10 statii gratuite cu CCS, functioneaza doar 7. Cele de la Kaufland nu mai sunt fuctionale.

Si nu in ultimul rand, cele care au ramas functionale si gratuite sunt limitate la o ora de alimentare sau chiar 30 de minute sau doar cat timp magazinul este deschis. Daca vrei sa alimentezi la un Lidl dupa ora 22:00, nu mai poti poti.

Sunt 16 statii gratuite cu CCS in Bucuresti si Ilfov si in total sunt 57 daca le punem si pe cele cu Type2. Dar repet, cele cu Type2 nu sunt in cea mai buna forma. In loc de 22kWh unele masini trag doar 2-3kWh, altele maxim 10kWh. A incercat o Tesla Model 3 sa alimenteze la un Type 2 si ii tragea cu 3kWh de la Lidl.

Celelalte statii care nu sunt gratuite sunt foarte scumpe

La o masina cu o baterie de 73kWh sa faci „un plin” te costa destul de mult. Am platit 53 de lei pentru 24kWh la o statie MOL din Militari. Am stat 40 de minunte pana cand masina a ajuns la 95% si am plecat. Daca as fi stat sa fac plinul as fi platit in jur de 160 de lei. Mi se pare destul de mult. Si de 150 lei sa merg doar 250km….nu mi se pare combinatie.

Trebuie sa prinzi si loc

Sunt multi posesori de electrice in Bucuresti. Am stat „la coada” o ora ca sa-mi vina randul sa alimentez la un Lidl. Dupa ce m-am pus eu la incarcat (erau doar 2 prize, un CCS si un Type2 si toata lumea voia la CCS) s-au mai adunat inca 5 masini! 5 masini asteptau ca eu sa termin de incarcat masina.

Nu toate statiile iti spun cu cat incarca

De exemplu, la Ikea nu iti spune cu cat trage masina si te trezesti ca stai degeaba. Am patit eu. Am stat 2 ore in Ikea si masina s-a incarcat 2%. Pai mai stateam daca stiam? In schimb, Lidl iti spune cat % are masina si cu cati kW incarca.

Statiile se defecteaza cand au ele chef

In 2 zile mi s-a intamplat „sa stric” 2 statii. Sambata am alimentat la Lidl de pe Salaj si duminica nu a mai mers. Toti cei din zona s-au mutat la Lidl Ferentari…La fel si cu o statie MOL de pe Pallady unde dupa 10 min de incarcare s-a oprit statia. Dupa 15 de min stat in telefon cu reprezentantii statiei mi-au spus ca este defecta si ca asteapta o piesa de schimb. Minunat. Am platit cele 10 minute si m-am dus la MOL-ul din Militari unde am cheltuit cei 54 de lei mentionati mai sus.

Prea multe conturi si aplicatii

Cautam diverse statii unde sa alimentez intr-o seara. Si am umblat pe la vreo 4 statii pana sa dau de una care ma lasa sa-mi fac un cont. Toate imi cereau sa instalez aplicatia lor si sa-mi fac un cont. Trebuia sa completez CNP, adresa, numar de telefon, nume si prenume, modelul masinii, grupa de sange, cate fire de par am in cap si la ce ora m-am nascut. Multe nu ma lasau sa-mi fac cont, primeam diferite erori. O tampenie….Am pierdut in jur de 15 min la fiecare statie pana am cedat. Era 1 noaptea, unde sa alimentez de urgenta?

Iar la EVConnect (parca la Penny sunt astea) trebuie sa bagi minim 100 de lei in portofelul electronic din aplicatie ca sa incarci.

Si la MOL iti retine 40 de lei pentru fiecare sesiune de alimentare si primesti banii inapoi dupa cateva zile. Sunt ca o siguranta. WTF!!!

Statiile Tesla nu mai functioneaza

Nu stiam asta. Mi-a confirmat ieri un proprietar de Tesla. Sunt cele din Promenada si sunt inchise. Probabil doar temporar pana schimba niste cabluri, dar tot nu e ok. Mi-a spus ca sunt inchise de ceva timp. Dupa ce ca sunt atat de putine….

Si uite asa sta treaba in Bucuresti cu statiile electrice. Vrei sa incarci gratis? Esti limitat de programul magazinului (Lidl, Penny), esti limitat la 30 de min sau o ora, esti limitat la puterea de incarcare si trebuie sa stai la cozi.

Vrei sa alimentezi repede si oricand? Platesti. Si platesti un plin de curent aproximativul a 20 de litri de motorina. Si cat mergi? Putin…si alimentezi si des.

Concluzia?

Nu am o concluzie clara pentru ca nu inteleg ce se intampla. Pana acum nu era asa si erau multe statii gratuite. Asta era si ideea, nu? Sau ok, platesc, dar sa nu ma coste cat motorina sau benzina.

In Austria erau statii electrice la tot pasul. Te impiedicai de ele, iar cele Tesla sunt la tot pasul. Daca nu eram si eu cu Darius poate nu credeam…Gasiti vlogurile la el pe canal.

Am avut noroc ca am incarcat bine la Lidl Salaj si Lidl Ferentari, gratis, si am prins si loc. Vineri cand am luat masina am stat 2 ore in Ikea degeaba si s-a incarcat doar 2%. M-am mutat la MOL-ul de langa unde a mers doar 10 minute si s-a oprit. Mi-am incercat norocul cativa metri mai in fata la EnelX unde pe Type2 nu cred ca incarca cu 1kWh la cat de greu mergea, iar CCS-ul nu functiona. M-am dus spre casa (Rahova) si am oprit la Penny Bragadiru unde imi cerea sa instalez o aplicatie. Primeam eroare cand incercam sa-mi fac cont….De acolo m-am dus la MOL in Militari unde am incarcat 40 de min cu 54 de lei. Atata alergatura…

A doua zi am alimentat seara la Lidl Salaj, iar duminica am stat o ora la Lidl Ferentari ca sa-mi vina randul la priza si inca o ora ca sa alimentez.

O sa vina si review-ul la Skywell ET5 in curand. Este o masina foarte interesanta si are multe de oferit. Si la cat costa s-ar putea sa fie un best buy pentru cine vrea un SUV serios.