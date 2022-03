CONCURS – Castiga o pereche de casti Panasonic True Wireless RZ-B210

Panasonic si ArenaIT te echipeaza gratuit cu o pereche de casti true wireless RZ-B210. Vom alege doi castigatori norocosi care vor primi fiecare o pereche. Uite ce trebuie sa faci.

Panasonic stie sa faca lucruri de calitate. Televizoare, casti, sistem audio, japonezii sunt nebuni cand vine vorba de astfel de echipamente si au dovedit tot timpul de ce merita sa fie in topul clasamentului.

Panasonic are in acest moment o gama varianta de casti true wireless si in functie de bugetul tau iti poti alege chiar o pereche premium sau poti merge spre zona de top unde gasesti celebrele Technics.

Noi va oferim astazi doua perechi de RZ-B210, un model in-ear true wireless care se aude excelent si ofera o autonomie foarte buna. Au control tactil, 20 de ore autonomie, rezistenta IPX4, bass puternic si volum ridicat.

Sunt castile perfecte pentru cei care vor sa asculte muzica de pe Youtube la volum ridicat, sa se auda clar si sa nu coste o galagie de bani.

Folosesc Bluetooth 5.0, au si asistent vocal, indicatori LED pe cutie ca sa vezi statusul bateriei si se incarca prin USB Type C.

Avem de dat doua perechi, deci vom alege doi castigatori. Concursul se va desfasura atat pe Facebook cat si aici pe site, deci vom lua in calcul si comentariile de pe Facebook.

Ca sa iei parte la concurs, Panasonic ne-a impus o singura conditie:

like la pagina de Facebook Panasonic Romania

si daca folositi si Instragam dati si un follow la pagina lor

iar noi nu vrem decat un share la acest articol pe Facebook ca sa afle lumea de concurs.

Este simplu, nu? Vom alege doi castigatori pe data de 18 martie. Pana atunci mai pregatim un concurs, asa ca stati pe fir ca pregatim multe surprize.