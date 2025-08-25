Poșta europeană suspendă temporar trimiterea coletelor către SUA

Mai multe servicii poștale din Europa au anunțat suspendarea temporară a expedierii coletelor către Statele Unite, ca urmare a modificărilor tarifare introduse de administrația americană.

Măsura afectează coletele cu valoare declarată între 100 și 800 de dolari, care până acum beneficiau de scutirea de taxe vamale în baza regimului „de minimis”.

Scutirea va fi anulată începând cu 29 august, iar toate coletele din această categorie vor fi supuse tarifelor vamale impuse de SUA. În acest context, serviciile poștale din Belgia, Franța, Spania, Germania și Marea Britanie au decis să întrerupă temporar trimiterea acestor colete, pentru a adapta sistemele de procesare la noile cerințe.

Serviciul poștal belgian a suspendat deja livrările încă de vineri, iar celelalte țări vor aplica măsura începând de săptămâna viitoare. Expedierea scrisorilor și a coletelor cu valoare sub 100 de dolari nu este afectată și va continua normal.

Royal Mail din Marea Britanie a transmis că speră ca întreruperea să dureze doar câteva zile, urmând să implementeze un nou sistem de taxare. Modificările vin într-un moment în care SUA și Uniunea Europeană au semnat un nou acord comercial, menit să reducă tensiunile legate de tarifele vamale dintre cele două blocuri.

Sunt curios dacă e cineva de pe aici afectat. 🙂

Sursa