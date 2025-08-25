Arena IT

Meta va folosi Google Cloud pentru dezvoltarea AI

Meta a semnat un acord multianual cu Google pentru utilizarea serviciilor sale de cloud, într-o tranzacție estimată la zece miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters și France Press, compania va beneficia timp de șase ani de infrastructura Google Cloud, inclusiv servere, spațiu de stocare, rețea și alte servicii.

Decizia vine în contextul extinderii investițiilor Meta în domeniul inteligenței artificiale. Compania are nevoie de capacități suplimentare de procesare și stocare pentru a susține dezvoltarea sistemelor proprii, într-un sector în care OpenAI a înregistrat progrese semnificative. Apple a anunțat, la rândul său, investiții majore în AI în ultimul an.

Mark Zuckerberg a declarat recent că Meta va aloca sute de miliarde de dolari pentru construirea unor centre de date de mari dimensiuni, menite să susțină infrastructura necesară pentru AI. Acordul cu Google vine ca parte a acestei strategii.

Google urmărește consolidarea poziției sale în domeniul cloud, în competiție directă cu Amazon Web Services și Microsoft Azure. Potrivit unui raport recent, divizia Google Cloud ar putea genera venituri de aproximativ 50 de miliarde de dolari în 2025.

