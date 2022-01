Tip of the Day: Cum poți avea spațiu de stocare nelimitat pe Telegram

Zicea bunică-mea o chestie deșteaptă, venită din înțelepciunea populară: Copile, să nu lași o zi de la Dumnezu să treacă fără să înveți ceva nou! În 2022 sunt unii care fac cursuri de dezvoltare personală și de well-being pe tema asta. 🙂

Pornind de aici, azi împărtășesc cu voi o chestie aflată recent. Despre Telegram nu are rost să mai povesc, pentru că deja stiți că este una dintre cele mai bune aplicații de mesagerie vreodată. Cel puțin așa mi se pare mie. E mai aerisită decât Whatsapp, pentru ca nu ai toată lista de contatce acolo, e mai puțin gurmandă cu resurse și e mai trendy!

Aplicația are o multitudine de funcții, inclusiv chat privat, canale, supergrupuri, sincronizare cu cloud, astfel încât să nu trebuiască să depindeți de mobil și spațiu de stocare nelimitat pentru a partaja tot felul de conținut. În fapt, tocmai aici am vrut să ajung, pentru că un grup de dezvoltatori au profitat de această caracteristică pentru a crea un sistem de stocare în cloud nelimitat mai convenabil – TeleDrive.

TeleDrive: spațiu de stocare nelimitat pentru 10$ pe an

În ciuda acestui fapt, stocarea este încă gratuită. Aplicația permite încărcări nelimitate de fișiere, deși fiecare fișier este limitat la 2 GB în dimensiune. În plus, Telegram are un API care permite dezvoltatorilor să folosească funcția de stocare în cloud, iar prin aceasta au creat un proiect open source numit TeleDrive pentru a avea spațiu de stocare nelimitat.

Creatorii TeleDrive au profitat de această funcționalitate pentru a crea un serviciu cu două moduri. Modalitatea gratuită are o limită de 1,4 GB de trafic zilnic, putând încărca și descărca fișiere de până la 2 GB.

Cu toate acestea, există și o metodă de plată, în care, pentru 10 dolari pe an, aveți viteză nelimitată de încărcare și descărcare fără limite zilnice. Serviciul ne permite chiar să previzualizam conținutul multimedia pe care îl încărcăm, fie că sunt videoclipuri sau audio. Problema cu partea de plată este că nu ai garanția că nu va fi discontinuat la un moment dat sau dacă Telegram limitează accesul la API, ați plătit degeaba! 🙁

O altă problemă serioasă cu acest serviciu este menținerea părți de privacy. În acest caz, nimic nu i-ar împiedica pe dezvoltatori să acceseze conținutul pe care îl stocați. Fișierele care sunt încărcate sunt private în mod implicit, dar le putem face oricând publice generând o adresă URL, astfel încât oricine să le poată descărca doar folosind linkul. În plus, este necesar să vă autentificați cu mobilul și contul, deși în principiu se folosește doar un token care validează Telegramul în sine, astfel încât aceștia nu vor putea accesa datele noastre.

Astfel, deși prețul este foarte atractiv, TeleDrive are și unele minusuri, care te pot convinge să renunți la el. Recunosc că pe mine nu m-a tentat să îl încerc, pentru că am deja Google Drive, One Drive, Mega, Teradrive și [email protected] Rămâne să decideți dacă prezintă interes pentru voi.