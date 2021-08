Ce pregateste Apple in toamna – iPhone 13, AirPods 3, un ceas nou si mai tarziu o tableta

Apple are un an plin, iar in toamna vom vedea marele eveniment unde vor debuta cateva produse importante. Tot anul acesta dar mai tarziu vom vedea un alt eveniment.

In prima faza, in luna septembrie, vom vedea seria iPhone 13. Alaturi de noile telefoane vom vedea castile AirPods 3, similare ca design cu AirPods Pro, ceasul Apple Watch 7 cu design nou si functii noi, iar mai tarziu in octombrie vom vedea o tableta iPad Mini. Tot anul acesta vom vedea si un MacBook Pro de 14 si 16 inch cu procesor M1X.

Teoretic vor fi 3 evenimente anul acesta, iar produsele lansate se vor alinia la standardele industriei.