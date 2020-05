Pretul lui Pixel 4a ar putea fi mai ieftin decat iPhone SE

Spre deosebire de seria Nexus, Pixel nu a fost o gama de telefoane mobile cu preturi accesibile. Desi initial se vorbea de un pret de 399$ pentru varianta de baza, s-ar putea sa avem o surpriza placuta.

Varianta echipata cu 128GB memorie interna ar putea costa 349$, in timp ce varianta cu 64GB doar 299$.

heard Pixel 4a is going be $349 https://t.co/zaezMcTCDG

— Stephen Hall (@hallstephenj) May 14, 2020