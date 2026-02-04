Prețurile memoriilor RAM s-ar putea dubla până la sfârșitul trimestrului

În ciuda stabilizării din ultima lună, memoriile RAM nu vor scăpa de scumpiri până la sfârșitul trimestrului, iar prețurile s-ar putea dubla din nou. Totul se datorează scumpirilor foarte mari ale die-urilor DDR5 din ultimele săptămâni. Cum SK Hynix, Samsung și Micron controlează aproape în totalitate piața DRAM și au rezervată mare parte din capacitatea de producție, producătorii de module RAM, PC-uri și smartphone-uri vor fi nevoiți să achiziționeze în curând die-uri la prețurile pieței, lucru care va duce evident la un nou val de scumpiri pentru produsele retail. Efectul nu va fi unul imediat, însă aproape sigur vom vedea noi scumpiri în următoarele săptămâni.

Din câte relatează DRAMeXchange, piața memoriilor RAM este acum controlată în totalitate de către vânzători, iar cumpărătorii au puțină putere de negociere, indiferent de volumul achiziționat. Micron, de exemplu, oferă cotații cu 115 – 125% mai mari comparativ cu trimestrul anterior, iar cei mai importanți clienți sunt în continuare cei din zona data center. Practic, segmentul consumer a devenit irelevant în raport cu cel enterprise, iar producătorii răspund ca atare – bat fierul cât e cald și caută să obțină maximul de profit.

Via Wccftech