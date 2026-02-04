Inclusiv plăcile Raspberry Pi sunt extrem de afectate de scumpirile memoriilor RAM. Unele modele au acum prețuri chiar și cu 60 de dolari mai mari

Plăcile single-board computing de tipul Raspberry Pi erau până nu demult populare datorită prețului foarte bun în raport cu dotările oferite, însă acest lucru e pe cale să se schimbe din cauza scumpirilor extreme ale memoriilor RAM. La doar două luni de la ultimul val de scumpiri, organizația din spatele Raspberry Pi se vede nevoită să crească din nou prețurile din cauza crizei de memorii. Din câte relatează CEO-ul și fondatorul organizației, prețurile die-urilor LPDDR4 s-au dublat față de trimestrul anterior, iar pentru ca dispozitivele să rămână profitabile se impun noi ajustări de prețuri.

Astfel, plăcile din seriile Pi 4, Pi 5, Compute 4, respectiv Compute 5 se vor scumpi simțitor: SKU-urile cu 2 GB RAM cu 10 dolari, cele cu 4 GB cu 15 dolari, cele cu 8 GB cu 30 de dolari, iar cele cu 16 GB cu 60 de dolari. Modelele cu puțină memorie RAM și cu die-uri LPDDR2, cum ar fi Raspberry Pi 4 1 GB RAM, Raspberry Pi Zero și Raspberry Pi 3 scapă momentan de scumpiri.

Din păcate, la cum evoluează situația din piață, sunt șanse mari ca plăcile Raspberry Pi să sufere noi majorări de prețuri până la sfârșitul anului, lucru ce le-ar putea face neatractive în raport cu PC-urile convenționale.

Via Hot Hardware