Rezultate sondaj: Ce rețea de telefonie folosiți? (2026)

Am rulat sondajul în 2018, în 2022, în 2023, în 2024 și anul trecut, iar locul 1 le-a revenit, de fiecare dată, celor de la DIGI, deloc surprinzător…

La fel de puțin surprinzător cum e că și anul acestă, tot operatorul local a fost câștigătorul, cu 45% din opțiunile de vot, la data redactării analizei. Ce este intresant este că DIGI a ajuns aproape de 50% din cota de piață a celor care ne răspund la sondaj, ceea ce pare să valideze opinia mea nepopulară de aici.

Practic, în afară de 2018, când aveau 41% din voturi, niciodată până acum nu au trecut de 40%.

Tot aproape de valorile de la primul sondaj, dar mai mari acum, se află și Orange: 27% în 2018, 28% acum. cu o treime mai mult decât anul anterior. Cred că operatorul portocaliu nu mai are unde să crească mult, dar nici nu cred c va scădea de acum.

Vodafone completează podiumul, cu 19%, puțin dacă e să ne uităm că în 2025 avea cu un punct procentual mai puțin, iar defunctul Telekom avea cât el acum… Aici va fi interesant de văzut ce urmează.

În plus, operatorii MVNO au scăzut cu 2% până la 8%, dar presimt că nu va rămâne așa pe viitor, acum că avem și Vodafone Easy lângă deja clasicul YOXO.