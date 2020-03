Prey 2017 PC review

Da…stiu ce va ganditi…wow review la jocuri pe ArenaIT? Nu va aduceti aminte cand ati vazut ultimul review al unui joc pe site? Ei bine, nici eu. Am zis sa readuc la viata aceasta rubrica – macar acum pe perioada carantinei si sa va povestesc putin despre Prey, titlul uitat de multi lansat in 2017.

Titlu uitat pana si de mine, care am fost mare fan al lui Prey din 2006 dezvoltat de Human Head Studios. De ce a scapat Prey 2017 printre degetele multora dintre noi si poate unii nici nu stiu ca a fost lansat? Pai este foarte simplu si posibil ca unii sa-si aduca aminte povestea. Prey 2, continuarea spirituala a primului din 2006 a fost prezentata la E3 2011 si a generat o receptie extrem de pozitiva. Actiunea avea loc in universul primului joc, la cativa ani distanta si arata ca un succesor spiritual demn de numele Prey. Dupa E3 2011 in schimb, prea putine informatii au fost facute publice, pana cand Bethesda – cei care urmau sa distribuie jocul, au anuntat ca au renuntat la acest titlu. Printre cei cu buza umflata ma aflam si eu.

Conferinta E3 2016 a venit cu o surpriza: un trailer pentru un joc numit simplu Prey, dezvoltat de Arkane Studios (responsabili pentru seria Dishonored). Bethesda a renuntat complet la o continuare pentru Prey 2006 si au decis un reboot al seriei. Ce s-a intamplat insa? Fanii au fost surprinsi, dar nu neaparat in modul placut: reboot-ul parea departe de reteta din 2006 si total opusa fata de ce promitea Prey 2 cel anulat. In 2017, Prey reboot a fost lansat si a fost ascuns sub pres de multi, acolo alaturi de praf.

De mult timp am zis ca ii dau o sansa, iar acum cu toata nebunia din lume, a venit momentul sa il joc si sa va spun ca daca sunteti fani Bioshock sau System Shock trebuie sa-l jucati.

Prey este un thriller psihologic cu o usoara tenta horror, unde jucatorul intra in pielea lui Morgan Yu (care poate fi un el sau o ea) iar actiunea are loc in spatiu, pe statia orbitala Talos I. Ce poti face in spatiu altceva decat cercetare pe o rasa extraterestra descoperita, numita Typhoon? Evident ca in primele 10 minute lucrurile scapa de sub control si te trezesti izolat in aceasta statie, pe care cel putin teoretic ar trebui sa o distrugi, pentru ca extraterestrii sa nu ajunga pe pamant. Spun teoretic pentru ca in Prey nimic nu prea e ceea ce pare. Mimics – cel mai elementar extraterestru al familiei Typhoon se poate afla chiar sub ochii tai deghizat intr-o cana sau o tastatura, iar cand nu esti atent sa-ti sara in fata. Altii membrii ai familiei Typhoon iti pot incapacita armele pe baza de curent pentru cateva secunde si unele arme sunt bune impotriva unor membrii, iar altele impotriva altora. O confruntare 1 vs. 1 va fi mult mai usoara decat una in care intalnesti mai multe tipuri de inamici, fiecare cu slabiciuni si puteri diferite.

Cand vine vorba de armament, avem unele traditionale si unele noi. Prima arma si de fapt inceputul jocului face referire la Half Life 1-in primele 30 de secunde in joc imbraci un costum, iar prima arma pe care o gasesti este o cheie – la fel ca in Prey 2006, iar in Half Life era ranga. Pe langa cheie, avem pistolul si un shotgun care sunt arme destul de basic, iar pe langa acestea avem cateva noi. Gloo cannon este una care nu e utila doar contra inamicilor, ci e utila si pentru a-ti construi o scara sau un fel de pod sau pentru a acoperi scurgerea de gaz dintr-o teava pentru a progresa sau ajunge intr-o incapere care la prima vedere pare imposibil de penetrat. Impotriva inamicilor, utilitatea acesteia este ca ii „ingheata” – timp de cateva secunde nu se pot misca, timp in care le poti aplica o educatie fie cu cheia, fie cu alta arma. Mai sunt doua arme pe care va las sa le descoperiti. Important este ca fiecare isi are utilitatea impotriva unui anumit tip de inamic si nu e nici una de umplutura. Acestea pot fi imbunatatie cu kit-urile de upgrade gasite prin joc. Cu cat explorezi mai mult, cu atat ai sanse de a avea arme mai puternice.

Prey nu este un joc open-world dar nici unul liniar: este oarecum apropiat de Metro Exodus, dar cu spatii ceva mai mici. Pe parcursul jocului vei calatori intre mai multe zone ale statiei spatiale si in exteriorul acesteia. Te poti reintoarce intr-o zona daca vrei sa o explorezi, dar odata parasita, desi probabil ti-ai facut loc printre extraterestrii care te-au incomodat, la a doua vizita s-ar putea sa fie altii, nu neaparat aceiasi sau in aceleasi locuri. Prey are si misiuni secundare, iar o parte din acestea influenteaza modic finalul jocului. La fel ca tot jocul, pot fi abordate in mai multe feluri, iar toti pasii vor construi spre unul dintre finalurile disponibile.

La fel ca majoritatea FPS-urilor lansate in ultima perioada, Prey a primit cateva elemente de RPG, care il vor ajuta pe Morgan Yu sa-si duca la bun sfarsit misiunea. Avem unele banale care iti vor da mai multa stamina sau health-points, in timp ce altele iti permit accesul unui mod slow-motion pentru cateva secunde. Pe langa acestea, costumul purtat poate primi imbunatatiri. Armele, munitia si diverse obiecte gasite prin joc sunt tinute intr-un inventar. Aceste obiecte pot fi transformate cu ajutorul unor aparate amplasate prin joc in diverse materiale, materiale care apoi le poti folosi la alte aparate pentru a-ti fabrica munitie sau chiar Neuromods – care tin locul clasicelor puncte pentru a-ti imbunatati personajul.

Chiar daca armele si personajul devin mai avansate si puternice, Prey ramane in continuare un joc echilibrat si in a doua jumatate, pentru ca si inamicii sufera cateva mutatii.

Totusi, locul in care jocul exceleaza este atmosfera. Aceasta iti mentine interesul pe tot parcursul si se joaca cu mintea si judecata ta, dar te rasplateste daca esti atent la detalii. Prey nu este un joc fast-paced ca Doom, este din nou mai mult inclinat spre Metro Exodus. Sunetul ambiental si directia artistica au o contributie enorma asupra atmosferei si te face treptat sa te intrebi acelasi lucru: ce naiba se intampla aici? Motorul grafic folosit este CryEngine 4, dar sa nu va asteptati la o grafica de Crysis 3. Jocul ruleaza excelent si pe calculatoare mai slabe – eu pe GTX1070 si cu un i5 6600k l-am jucat perfect la rezolutia Full HD si detalii maxime. Va fi un joc care isi va pastra aspectul placut si peste inca 5 ani datorita directiei artistice.

Acum, dupa ce l-am jucat, pot spune ca Prey este unul dintre hidden gems ale lui 2017. A fost prea repede trecut cu vederea si merita mai multa atentie. Sper ca macar o parte dintre voi sa-i acordati o sansa. Da, inca imi doresc sa joc Prey 2 2011, dar titlul din 2017 nu merita sa sufere datorita incapatanarii celor de la Bethesda, care au lansat dezastruosul Fallout 76, dar au considera Prey 2 fiind un joc prea brutal.

Il gasiti pe Steam la pretul de 30euro, in Xbox Game Pass Ultimate gratuit daca aveti abonaentul activ sau pe CDKeys la 6euro.

7.5/10

Mi-a placut:

atmosfera

directia artistica

Gloo cannon

povestea

optimizarea

Mimics

lung – mie mi-a luat 17 ore

Nu mi-a placut:

voice acting cateodata ieftin

cateva bug-uri, dar nimic grav

In cazul in care sunteti curiosi de intreaga poveste din spatele seriei si conflictele aparute, puteti urmari documentarul de mai jos: