Primele benchmark-uri cu Steam Deck, consola handheld de la Valve

Livrările pentru Steam Deck vor începe de abia în luna decembrie, însă unitățile de preproducție pentru dezvoltatori au început deja să-și facă apariția. Știm că platforma hardware AMD RDNA 2 ce stă la baza Steam Deck este una foarte puternică pentru o consolă handheld, însă Valve pare că se ferește să ofere informații concrete cu privire la performanțele la care ne putem aștepta. Așa că până la debutul oficial nu ne rămâne decât să ne bazăm pe leak-uri. Un utilizator al unui forum de discuții din China a pus mâna pe un development kit și l-a pus la treabă în câteva jocuri.

Consola are o rezoluție nativă de doar 1280 x 800 pixeli, iar asta îi permite să ruleze în condiții optime mai toate jocurile la detalii medii spre ridicate. În Shadow of the Tomb Raider pe cel mai înalt profil de fidelitate grafică, Steam Deck obține o medie de 30 de cadre pe secundă, în timp ce pe un profil personalizat, unde se renunță la efectele grafice complexe, consola poate obține chiar și 60 de cadre pe secundă. În DOOM, cu un profil personalizat care țintește un nivel mediu al detaliilor, framerate-ul obținut variază între 46 și 60 de cadre pe secundă. La fel de bine se descurcă și în DOTA 2, unde pe cel mai ridicat nivel al detaliilor obține 47 fps, iar pe cel mai scăzut 80 fps.

Singurul joc testat care nu rulează în condiții optime este Cyberpunk 2077, însă acest lucru se întâmplă și pe sistemele desktop cu chip-uri grafice performante. Steam Deck obține aici doar 20 – 30 de cadre pe secundă pe profilul high și manifestă foarte multe blocaje. Referitor la temperaturi, cel care a testat consola menționează că spatele acesteia ajunge până la 42.6 °C în load, iar grip-urile la 29 °C. Aceeași sursă susține că autonomia reală este cuprinsă între 4 – 5 ore.

Steam Deck vine în trei variante de stocare: 64 GB (eMMC), 256 GB (NVMe) și 512 GB (NVMe), iar prețurile variază între 419 – 679 Euro. Mai multe detalii găsiți pe pagina de produs.

Via Tom’s Hardware