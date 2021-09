SuperBlog, concursul cu premii pentru bloggeri, continua si in 2021

Asa cum v-am obisnuit deja, va amintesc in fiecare an despre SuperBlog, un concurs pentru bloggeri pe care noi, ArenaIT, l-am castigat in 2008. De atunci am continuat sa ramanem apropiati evenimentului si il promovam in fiecare an.

Concursul premiaza creativitatea, iar premiile nu sunt deloc putine, si e fain ca le puteti vedea pe toate intr-o pagina dedicata. De asemenea, incepand de acest an avem si o pagina de prezentare a superbloggerilor, cei care vor participa la concurs.

Startul are loc pe 1 octombrie, insa inscrierile se vor mai putea face si dupa aceasta data. E un eveniment bun mai ales pentru bloggerii la inceput, pentru ca isi pot testa creativitatea si pot fi si premiati pentru asta. 🙂

Bafta!