Primele impresii despre Pixel 7 si Pixel 7 Pro

Sunt doua telefoane interesante, dar pe care le iubesti sau le urasti. Nu exista cale de mijloc. Au aparut deja primele impresii si aveti mai jos un clip.

Pixel 7 ofera un ecran de 6.3 inch la 1080 x 2400 pixeli si 90Hz. Bateria este de 4355mAh, 128/256GB stocare cu 8GB RAM LPDDR5 si o camera principala de 50MP cu una ultrawide de 12MP.

Pixel 7 Pro are un ecran mai mare, 6.7 inch cu rezolutie 1440 x 3120 pixeli si 120Hz. Este un ecran LTPO avansat. Bateria de 5000mAh aici, 512GB pentru stocare ca optiune, 12GB RAM si are in plus o camera tele cu zoom optic 5x de 48MP.

Mi se pare ca Pixel nu mai e la fel de relevant ca acum cativa ani, cand Pixel 1, 2 si 3 chiar erau niste telefoane excelente. Pare ca sunt niste experiemente. Si la fel cum spunea si colegul meu Razvan, cu un Pixel parca esti tot timpul in Beta.

S-a vorbit si despre ceas in acest clip, un fail daca ma intrebati pe mine.