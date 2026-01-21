Microsoft ar putea introduce gaming în cloud gratuit, dar cu reclame

Microsoft ar urma să introducă un pachet de gaming în cloud complet gratuit, chiar și pentru cei fără abonament Game Pass, dar cu reclame și unele limitări. În acest fel, compania speră să-și crească baza de utilizatori și să-și acopere măcar parțial costurile cu serverele.

Bineînțeles, jocurile tot vor trebui cumpărate, cel mai probabil din magazinul propriu Microsoft, însă în contextul actual, cu hardware-ul care devine prohibitiv de scump pentru oamenii de rând, serviciul are toate șansele de succes. Compania americană cochetează de ceva timp cu această idee și a oferit în repetate rânduri indicii cu privire la lansarea unui astfel de serviciu, însă până acum nu a confirmat nimic oficial.

Pe lângă afișarea de reclame, gaming-ul în cloud Xbox ar urma să mai aibă și sesiunile limitate la 60 minute, similar cu GeForce Now de la NVIDIA. Pachetul gratuit se va adresa în principal gamerilor casual, care nu petrec ore în șir în fața PC-urilor, dar și celor care doresc să încerce serviciul fără vreun angajament, iar lansarea ar urma să aibă loc undeva pe parcursul acestui an.

Via Tweaktown