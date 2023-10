Cel mai bun program de facturare pentru e-Factura

Se pare ca de la 1 ianuarie 2024 sistemul E-Factura, cel care trimite automat facturile emise la ANAF, va deveni obligatoriu pentru toata lumea: orice entitate care emite facturi va trebui sa foloseasca sistemul. In contextul acesta, eu pot sa va recomand Oblio pentru emiterea de facturi.

Despre Oblio am mai vorbit in 2018 si chiar va recomand sa cititi articolul de atunci. Iar de atunci n-am mai incetat sa folosesc serviciul lor pentru emiterea de facturi si nu pot decat sa ma declar foarte multumit.

Ei bine, acum ca e-Factura a deveni obligatorie pentru toata lumea, nu trebuie sa fac altceva decat sa activez integrarea cu SPV (Spatiul Virtual Privat) si pot trimite facturi acolo in 30 de secunde.

Despre E-Factura la Oblio, care apropo e un serviciu gratuit ce nu se taxeaza suplimentar, puteti citi pe pagina dedicata iar integrarea propriu-zisa are si ea o pagina dedicata.

Nu uita ca Oblio e gratuit in primul an de utilizare, dupa care costa doar 29 euro pe an.