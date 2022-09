De ce programul „Rabla pentru becuri” e o aberatie

Vad ca zilele acestea ai nostri alesi o tot dau in sus si in jos cu extinderea programului „Rabla pentru electrocasnice” si la becuri sau chiar crearea unui nou program numit „Rabla pentru becuri”. Dar cred ca este clar pentru toata lumea ca e o aberatie.

De ce e o aberatie toata treaba asta? Pai simplu, in primul si in primul rand pentru ca majoritatea becurilor cu incandescenta sunt interzise in Uniunea Europeana de prin 2009. Deci s-au cam ars toate de atunci. Da, se mai gasesc becuri cu incandescenta in magazine de diferite feluri, insa majoritatea sunt fie industriale fie ornamentale. Nu le poti folosi acasa in mod util.

De aceea eu nu mai stiu pe nimeni care sa aiba acasa becuri care NU sunt cu LED. Toata lumea are becuri cu LED. In cel mai rau caz mai gasesti tuburi cu neon, de obicei pe la plafonierele rotunde.

Si, nu in ultimul rand, un bec cu LED costa 6 lei. Repet, sase lei.

Asadar despre ce Rabla pentru becuri putem sa vorbim? Ce sa inlocuim? Cate becuri? Cui? Care e eficientizarea energetica la toata faza asta?

As prefera sa vad extinse, in schimb, programele Casa Verde Fotovoltaice si alte programe AFM pentru reabilitarea de locuinte. Pentru montarea de termosistem mai bun, pompe de caldura sau panouri solare pentru apa calda.

In schimb la noi se baga o gramada de bani in extinderea retelelor de gaze naturale….