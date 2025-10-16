Arena IT

GTA VI ar putea fi primul joc cu preț de 100 de dolari

Jocurile AAA s-au scumpit simțitor în ultimii ani, mai toate lansările noi având prețuri de 70 sau chiar 80 de dolari. Totuși, niciun publisher-ul n-a avut până acum curajul să sară de aceste praguri. GTA VI, însă, are un buget record pentru dezvoltare, estimat de analiști la două miliarde de dolari, precum și cu un număr foarte mare de gameri nerăbdători să-l joace, iar din aceste motive publisher-ul Take-Two ar putea decide să crească prețul de lansare la 100 dolari.

Analiștii consideră o astfel de scumpire ca fiind justificată, având în vedere resursele alocate în dezvoltare, iar gamerii, cu toate că ar fi revoltați și ar boicota Rockstar, tot l-ar cumpăra într-un final. GTA VI este listat pe PlayStation Store și Microsoft Store (Xbox), însă momentan fără preț sau posibilitate de precomandă. Speculațiile analiștilor cu privire la o eventuală majorare a prețului au la bază presupuse informații din interior, care nu au fost până acum confirmate, așadar, momentan, nu avem cum să știm cu exactitate dacă GTA VI va fi sau nu mai scump decât celelalte titluri AAA.

Cu toate acestea, majorarea prețului peste valorile standard ale industriei este foarte probabilă. După cum subliniază și Chris Stockman, Design Director la primul titlu din seria Saints Row, nu toate jocurile sunt egale în ochii consumatorilor, iar Rockstar, care alocă cele mai mari bugete din industrie, ar putea fi singurul dezvoltator care și-ar permite o astfel de scumpire.

