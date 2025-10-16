BenQ lansează PD2770U: monitor 4K cu calibrare profesională pentru studiouri mici și creatori independenți

BenQ, lider global în tehnologia afișajelor vizuale, a lansat oficial monitorul PD2770U — un model de 27 inch cu rezoluție 4K, dedicat studiourilor de creație care au nevoie de o reproducere precisă a culorilor, dar la un preț accesibil.

Cu certificări Pantone și Calman Verified, noul monitor promite performanțe de nivel profesional într-un format adaptat echipelor mici.

PD2770U oferă acoperire extinsă a spațiilor de culoare (99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 și 100% Rec.709), fiind echipat cu tehnologia AQCOLOR pentru acuratețe din fabrică. Spre deosebire de monitoarele consumer care necesită dispozitive externe de calibrare, PD2770U se calibrează automat, folosind funcția Light-Adaptive Calibration, care ajustează setările în funcție de lumina ambientală.

Pentru studiourile cu mai multe stații de lucru, monitorul include port RJ45 LAN și software-ul DMS Local, care permite administrarea centralizată a setărilor și sincronizarea calibrării între echipe. Astfel, se elimină diferențele de culoare între proiecte și se economisește timp în procesul de revizuire.

Designul este optimizat pentru medii profesionale: panou Nano Matte anti-reflexie, parasolar magnetic inclus și controller wireless Hotkey Puck G3 pentru acces rapid la setări. Display Pilot 2 adaugă funcții precum ICCsync, împărțirea inteligentă a ecranului și scurtături personalizabile, toate menite să susțină productivitatea creatorilor.

Cu PD2770U, studiourile mici nu mai trebuie să aleagă între precizie și accesibilitate, a declarat Peter Huang, președinte BenQ Corporation. Monitorul oferă o experiență profesională completă, fără compromisuri.

PD2770U se poziționează ca o soluție ideală pentru designeri, fotografi, editori video și echipe creative care vor rezultate consistente, pregătite pentru livrare către client — fie în print, web sau producție video.