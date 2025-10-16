Zeekr a debutat oficial în România cu trei modele electrice premium

Zeekr, brandul premium de mobilitate electrică din grupul Geely, a intrat oficial pe piața din România, marcând astfel primul pas al companiei în Europa Centrală și de Est. Evenimentul de lansare a avut loc la București și a adus în prim-plan trei modele deja disponibile la vânzare: Zeekr 7X, Zeekr 001 și Zeekr X.

Spre deosebire de o conferință clasică, evenimentul a fost organizat sub forma unei întâlniri interactive, în care invitații au putut discuta direct cu reprezentanții Zeekr și au descoperit filosofia brandului bazată pe transparență, inovație și conexiune umană.

Zeekr 7X este cel mai nou model din gamă și reprezintă intrarea companiei în segmentul SUV-urilor medii. Versiunea Long Range RWD promite o autonomie WLTP de peste 600 km, iar interiorul oferă un spațiu generos și tehnologii moderne, alături de sisteme avansate de asistență la condus.

Zeekr 001, un shooting brake cu design sportiv, mizează pe performanță și autonomie mare. Cu o baterie de 100 kWh, poate parcurge până la 620 km WLTP în varianta Long Range. Echipările Performance și Privilege adaugă tracțiune integrală și accelerații rapide, completate de un interior rafinat.

Zeekr X, SUV-ul compact al gamei, se remarcă printr-un design distinctiv și un cockpit digital cu head-up display și ecran central de mari dimensiuni. Varianta dual-motor accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 3,8 secunde, iar autonomia variază între 330 și 446 km WLTP, în funcție de versiune.

Prin parteneriatul cu SEEAG, Zeekr își construiește o rețea regională de showroom-uri și centre de service autorizate, oferind garanție extinsă și servicii post-vânzare dedicate.

Cristian Prichea, Brand Manager Zeekr pentru Europa de Sud-Est, a declarat că lansarea din România marchează începutul unui proiect pe termen lung:

„Zeekr vine cu o abordare matură a segmentului premium electric, performanță, autonomie reală, design sofisticat și o calitate a fabricației care răspunde celor mai exigente așteptări. Credem că publicul din România este pregătit pentru o alternativă care îmbină tehnologia de ultimă generație cu o experiență de proprietate fără compromisuri.”

Zeekr face parte din Geely Holding Group și folosește platforma SEA (Sustainable Experience Architecture), dezvoltată intern. Brandul are centre de cercetare și design în Gothenburg, Ningbo, Hangzhou și Shanghai și a livrat deja peste 510.000 de vehicule la nivel global.