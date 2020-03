Voi puteti sa lucrati de acasa in perioada asta?

Noi, toti editorii ArenaIT, avem si joburi in IT & Stiinta si acest lucru ne permite sa facem work from home, adica sa muncim de acasa. Insa nu toate firmele permit asta si nu toate joburile sunt realizabile de la distanta.

Iar acum situatia cu coronavirus chiar cere cat mai mult lucru de acasa. Cu toate acestea, sunt o gramada de joburi care se fac la calculator, deci se pot face si la distanta, avem si o gramada de slujbe care pur si simplu nu se pot face fara interactiunea cu alti oameni sau fara munca fizica.

Pe de alta parte, e pacat sa ai un job care se poate face de la distanta si firma sa nu te lase. La voi cum e zilele astea?