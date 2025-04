AMD Radeon 9060 XT se va lansa pe 18 mai și va concura cu NVIDIA RTX 5060 Ti

Răspunsul AMD pentru NVIDIA RTX 5060 Ti nu se va lăsa prea mult așteptat, compania anunțând keynote-ul din cadrul Computex 2025 pentru data de 18 mai. Și cum nu avem informații despre alte lansări importante ale AMD în următoarea perioadă, aproape sigur este vorba despre Radeon 9060 XT.

Join us for the @AMD Press Conference at @computex_taipei on Wednesday, May 21 at 11 AM UTC+8. ​

I’m so excited to return to Computex and share the stage with some incredible industry leaders and partners as we unveil groundbreaking AI advancements that… pic.twitter.com/2fGEAz7Ezy

— Jack Huynh (@JackMHuynh) April 23, 2025