Raport Counterpoint – senzorii foto de la Sony sunt cei mai folositi in industrie

Conform unui raport realizat de Counterpoint, senzorii foto de la Sony sunt cei mai folositi in industria telefoanelor mobile. Omnivision, SK Hynix sau GalaxyCore nu o duc prea bine.

Sony a fost singurul producator care a iesit pe plus cu vanzarile, iar asta de datoreaza in principal lui Apple. Cele doua modele Pro lansat anul trecut, folosesc senzori de la Sony de 48 si 12MP, iar camera frontala este tot de la Sony. Doar de pe baza lui Apple, Sony a castigat 300 milioane de dolari in a doua jumatate a lui 2022.

Senzorii Samsung sunt si ei folositi, dar mai putin. Costa lor de piata este de 29%, adica au livrat in jur de 200 milioane de senzori de 50MP si 150 de milioane de senzori de 108MP.

Graficul de mai jos face cat 1000 de cuvinte.