Apple a lansat noile MacBook Pro si Mac Mini – toate folosesc noile procesoare M2 Pro si Max

Procesoarele prezentate aici (mai bine zis SoC-uri) sunt folosite pe noile MacBook Pro de 14 si 16 inch, dar si pe Mac Mini.

MacBook Pro este oferit in variante de 14 si 16 inch. Este folosit acelasi ecran Liquid Retina XDR Display, are 6 difuzoare, slot de card SDXC, jack audio, port MagSafe 3, trei porturi Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E si prin portul HDMI suporta ecrane 8K la 60Hz sau 4K la 120Hz. Autonomia promisa este de 22 de ore de utilizare, deci cu doua ore mai mult fata de generatia anterioara.

Costa de la 1999 euro pentru varianta de 14 inch si 2499 euro pentru varianta de 16 inch, cu procesoare M2 Pro si SSD de la 512GB.

Mac Mini, tot cu procesor M2 Pro, a primit primul upgrade din 2020 cand avea procesor M1 simplu. Si acum vine cu procesorul M2 in varianta de baza, dar este oferit si cu M2 Pro. Are pana la 24GB memorie RAM la 100GB/s sau in versiune cu M2 sau pana la 32GB RAM cu memorie la 200GB/s in verisune cu M2 Pro. Procesoarele au 8, 10 sau 12 nuclee in functie de echipare. Acesta mai ofera Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, port Ethernet de 10Gbps, jack pentru casti si HDMI 2.1.

Costa de la 599 euro in versiunea cu M2 sau 1299 euro in versiunea cu M2 Pro.