„Războiul Stelelor – Maul – Lordul Umbrelor” vine pe Disney+ în aprilie 2026

O nouă serie animată produsă de Lucasfilm Animation, „Războiul Stelelor: Maul – Lordul Umbrelor”, va avea premiera pe Disney Plus pe 6 aprilie 2026 și va continua povestea unuia dintre cei mai îndrăgiți răufăcători din universul Star Wars.

Vor fi lansate câte două episoade în fiecare săptămână, iar ultimele două vor apărea pe 4 mai, de Ziua Star Wars, lucru care sigur va fi pe placul fanilor. Acțiunea are loc după evenimentele din „Războiul Stelelor: Războiul Clonelor” și îl urmărește pe Maul în timp ce încearcă să își refacă sindicatul criminal pe o planetă încă neatinsă de Imperiu, unde întâlnește un tânăr fost ucenic Jedi dezamăgit, care ar putea deveni aliatul său în căutarea neobosită de răzbunare.

Serialul este creat de Dave Filoni, pornind de la universul și personajele imaginat de George Lucas, și este dezvoltat împreună cu Matt Michnovetz, cu Brad Rau ca regizor supervizor și o echipă puternică de producători executivi. Distribuția vocală este una impresionantă: Sam Witwer revine în rolul lui Maul, Gideon Adlon o interpretează pe Devon Izara, iar actorul nominalizat la premiile Oscar Wagner Moura joacă rolul lui Brander Lawson, alături de Richard Ayoade, Dennis Haysbert, Vanessa Marshall și mulți alții.

Din primele detalii și din reacțiile la trailer, se pare că serialul va pune accent nu doar pe acțiune, ci și pe partea emoțională a personajului, explorând de ce Maul a rămas loial un timp lui Palpatine și cum îl schimbă dispariția vechii lumi a cavalerilor Jedi.