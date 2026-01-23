BenQ, un furnizor de top de soluții inteligente de afișare, își anunță prezența la Integrated Systems Europe (ISE) 2026, care va avea loc la Barcelona între 3 și 6 februarie.

La standul 3S200 din hala 3, compania va dezvălui sub tema „Push Beyond” o gamă impresionantă de inovații tehnologice, de la proiecții imersive spectaculoase până la soluții avansate pentru educație și mediul corporate. Vizitatorii vor putea explora trei zone distincte, fiecare dedicată unui scenariu practic, incluzând Immersive ColourLab, unde patru proiectoare 4K BenQ BR9708 creează un spațiu interactiv de graffiti digital, o zonă de edutainment care demonstrează cum proiecția poate stimula învățarea prin mișcare folosind modelele LH860ST și LU895UST, și o secțiune dedicată soluțiilor de colaborare, unde vor fi prezentate în premieră ecranele interactive din seria CP05 și RP05, bazate pe Android 15 și tehnologii AI.

Pe lângă spectacolul vizual, BenQ pune accent pe funcționalitate și integrare ușoară în mediile profesionale, ecranele RP05 remarcându-se prin certificarea Eyesafe Display 3.0 pentru protecția ochilor și un procesor puternic pentru multitasking, în timp ce noile display-uri SH04, validate Pantone, promit o acuratețe a culorilor esențială pentru industriile creative. Totodată, sistemul wireless InstaShow VS25 simplifică radical conferințele hibride printr-o abordare plug-and-play securizată, eliminând necesitatea driverelor sau configurărilor complexe.

Personal, cred că această direcție a BenQ, de a integra inteligența artificială și interactivitatea avansată în produse intuitive, va deveni standardul industriei, transformând fundamental modul în care percepem prezentările și colaborarea la distanță.