ByteDance salvează TikTok cu o nouă companie americană

ByteDance a reușit să încheie un acord crucial pentru a înființa o nouă entitate în Statele Unite, o mișcare strategică menită să asigure viitorul aplicației TikTok pe piața americană și să evite interdicția care plutea de ceva vreme asupra platformei.

Această nouă structură vine ca un răspuns direct la presiunile autorităților de reglementare, care au cerut garanții clare că datele utilizatorilor sunt protejate și nu pot fi accesate din exterior, noua companie urmând să preia controlul operațional local pentru a liniști temerile legate de securitatea națională.

Personal, văd această mișcare ca pe o simplă conformare a celor de la TikTok la cerințele președintelui Trump pentru a nu pierde piața din Statele Unite, deși rămâne întrebarea dacă această separare este suficientă, având în vedere că au avut la dispoziție destul timp să modifice tot codul sursă și să ascundă orice urmă, dacă aceasta le-ar fi fost intenția reală.

Sursa