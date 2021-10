Razer Barracuda X – casti wireless pentru orice platforma de gaming

Razer Brracuda X sunt casti ce pot fi folosite pe orice platforma. Fie ca te joci pe PS5, PC sau Nintendo, Razer a creat o pereche universala dar care se aude si bine.

Barracuda X sunt casti realizate din materiale de cea mai buna calitate. Sunt extrem de usoare si foarte confortabile, fapt care le face usor de purtat inclusiv ore in sir atunci cand te joci.

Au doar 250 de grame iar cupele sunt dintr-un textil foarte moale si placut. Nu te irita, nu iti transpira urechea si stau bine pe cap. Foarte ok din acest punct de vedere.

Au drivere de 40mm pe 3 canale, asta inseamna ca acele drivere sunt de fapt trei parti diferite pentru a reda independente trei tipuri de sunete diferite: bass, medii si inalte.

In pachet vin cu o suita de cabluri interesanta: primesti jack audio, cablu USB Type C, USB normal si un dongle pe care sa-l folosesti sa te conectezi la orice platforma.

Castile se aud foarte bine. Le-am testat doar pe Android prin jack si la calculator via wireless. N-am nici un fel de consola. Pot spune ca sunetul este curat, au un volum ridicat si in jocuri se aud cel mai bine. Muzica nu se aude foarte wow, am vazut casti mai ieftine care se aud mai bine in muzica. Dar strict in gaming sunt niste casti foarte bune.

Faptul ca se conecteaza cu orice platforma, sunt wireless, sunt extrem de confortabile si se aud si bine pentru ce au fost facute, merita sa fie luate in calcul pentru o viitoare achizitie.

La Altex costa 450 lei.