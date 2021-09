The Market of Light – tech demo bazat pe UE5 care îți va pune la grea încercare PC-ul de gaming

Un dezvoltator de jocuri din Japonia a lansat The Market of Light, un tech demo jucabil bazat pe noul Unreal Engine 5. Demo-ul este foarte scurt, oferind doar 15 – 30 minute de gameplay, însă reusește să pună foarte bine în valoare mai toate noutățile introduse în UE5 (obiectele randate la rezoluție foarte mare, iluminare dinamică complexă etc.) și să ofere o fidelitate grafică nemaiîntâlnită. Cerințele de sistem nu sunt atât de ridicate pe cât ne-am fi așteptat, având nevoie doar de un procesor quad core la 3 Ghz și de o placă video NVIDIA GeForce GTX 1070, însă pe detalii ridicate poate pune în genunchi orice configurație.

Îl puteți descărca gratuit de pe Steam.