Razer Huntsman Mini Analog – tastatura de care te vei indragosti imediat

Tastaturile mici sunt din punctul meu de vedere niste gadget-uri simpatice de care te atasezi repede. Simplul fapt ca sunt altfel decat alte tastaturi, mai usoare si mai mici, iti ofera placere numai cand le vezi.

Huntsman Mini Analog este o tastatura mecanica de gaming cu iluminare RGB si cu 40% mai mica fata de o tastatura normala de gaming. Iti ofera strictul necesar si mai mult decat atat, este analogica.

Prin analogic ma refer la switch-uri, care sunt si optice in acelasi timp. Un switch analog optic de la Razer permite multiple comenzi dintr-o singura apasare, detectand cat de mult ai apasat pe tasta.

Un astfel de switch are o cursa intre 1.5mm si 3.6mm, iar in acest interval se pot intampla multe. Se pot seta doua functii per buton in functie de cat de mult apesi, dar poti sa ai parte si de alte beneficii. De exemplu, avand acest interval intre 1.5 si 3.6mm, dar si un nou tip de actionare, poti sa experimentezi in gaming diferite functii punand totul in forta de apasare.

Poti accelera masina mai tare sau mai incet in functie de cat de mult sau putin apesi pe buton. Similar unui joystick. Daca apesi incep pe buton masina va accelera usor, iar daca apesi mai tare masina va accelera mai tare.

Acest lucru este imposibil de realizat pe o tastatura clasica din cauza switch-urilor traditionale. Cred ca m-am facut inteles. Daca tot nu ati inteles va trimit AICI ca sa vedeti si niste poze.

Pe langa asta, tastatura foloseste un cablu USB C detasabil, are memorie integrata si o baza din aluminiu. Este rezistenta desi este foarte usoara. Diferenta sta in taste care sunt realizate dintr-un plastic mult mai rezistent, dar mai subtire si mai usor.

Fiind atat de mica si cu mai putine taste, unele dintre ele pot avea dublu rol. Trebuie doar sa va jucati cu programul oferit de Razer care mi se pare cel mai complex din cate exista.

Tastatura este ideala pentru gameri. Chiar daca la prima vedere lipseste randul de taste F, lipsesc sagetile, lipsete NumPad-ul, aceste lucrui nu sunt atat de importante atunci cand te joci. Si chiar daca ai nevoie de ele, majoritatea sunt inca disponibile daca va uitati cu atentie la tastatura. Sunt butoane cu dublu rol ce va pot oferi acces la functiile care lipsesc la prima vedere.

Personal pot spune ca o asemenea tastatura poate fi folosita doar la gaming, fiind usor inconfortabila la scris. Trebuie sa te obisnuiesti cu formatul ei si dureaza putin.

In rest merita toti banii, fiind o tastatura Razer de buna calitate asa cum ne-am obisnuit si cu switch-uri deosebite. Costa in jur de 800 lei.