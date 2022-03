BenQ GV30 review – proiector portabil outdoor

BenQ continua sa isi intareasca gama de proiectoare din portofoliu si incearca sa ofere o solutie potrivita pentru oricine.Cu sezonul de corturit la orizont, BenQ GV30 este unul dintre solutiile portabile pentru cei care doresc sa-si petreaca sezonul cald in natura si din cand in cand sa se relazexe un episod din serialul favorit, un documentar, film sau doar sa asculte o muzica pe fundal. Bineinteles, corturitul nu este singura arie unde se poate folosi. Dimensiunile compacte il fac usor de transportat si pentru o vizita la un prieten pentru urmarirea unui meci de fotbal sau luat in concediu.

Acest mini-cinematograf portabil se remarca in primul rand prin constructie. Este construit dintr-un plastic de calitate, usor cauciucat si ofera protectie impotriva posibilelor accidentari. BenQ garanteaza ca scapat de la o inaltime de 0.7m nu va pati nimic. Greutatea acestuia este de 1.6Kg si poate fi transportat cu usurinta atat cu ajutorul curelei de piele sau cu geanta care vine la pachet. In materie de porturi, acestea sunt prezente pe partea dreapta si avem un port HDMI, un USB tip C si un port audio. Din pacate nu ofera certificare de tipul IPXX pentru apa si praf, iar portul USB tip A care este la ora actuala cel mai raspandit lipseste de la acest procesor.

Suportul proiectorului pentru suprafete plane se prinde prin intermediul unui magnet de proiector si este reglabil vertical pana la un unghi de proiectie de 135 grade.

Tehnologia folosita pentru a proiecta imaginea este DLP, iar tehnologia BenQ Cinematic Color contribuie pentru a oferi culori autentice. Rezolutia folosita este HD – 1280×720 pixeli , iar imaginea acopera 97% din spectrul de culori Rec. 709. Luminozitatea este de 300 lumeni, contrastul de 100.000:1 iar durata de viata a lampii este de 20.000 de ore intr-o utilizare standard si 30.000 de ore in modul economic. In ciuda rezolutiei modeste, calitatea imaginii ramane superioara. Eu l-am folosit la o distanta de aproximativ 2.5-3m de perete, iar diagonala proiectiei a fost de 2m. Imaginea a ramas detaliata, alaturi de contrast si culori foarte bune. Focusul automat are nevoie de 2-3 secunde pentru a calibra imaginea iar rezultatul dorit este mereu bun. Unghiul de inclinare al proiectorului nu influenteaza calitatea imaginii si ea va pastra forma paralelipipedica si aspect-ratio-ul corect.

Sistemul de operare folosit este AndroidTV 10, ajutat de 2GB RAM si 16GB memorie interna. Procesorul pe care acesta il foloseste nu l-am gasit mentionat nicaieri, dar din experienta mea cu el raspunde foarte prompt la comenzi, iar aplicatiile se incarca repede. Indiferent daca ati mai folosit pana acum sau nu, sistemul de operare AndroidTV este intuitiv si usor de folosit. Din Play Store se vor putea descarca aplicatiile preferate pentru serviciile de streaming. Din pacate, aplicatia Netflix nu este oficial recunoscuta pe acest proiector, dar se poate instala foarte usor utilizand pasii prezentati aici. Este echipat cu o baterie care ii asigura o autonomie de 2 ore.

Se poate face proiectie wireless de pe telefonul mobil sau laptop/PC. Proiectorul vine la pachet cu dongle pentru casting compatibil cu AirPlay de la Apple sau Chromecast de la Google. Google Assistant este prezent la datorie si accepta comenzi vocale pentru cei care prefera acest mod de operare al proiectorului. Cei care prefera utilizarea basic se pot folosi de telecomanda din pachet sau direct de butoanele prezente pe proiector.

Pentru o experienta cinematografica audio superioara, BenQ GV30 foloseste un sistem audio 2.1 compus din 2 difuzoare de 4W si un woofer de 8W. Designul de iesire al sunetului pe 270 grade asigura uniformitate. Calitatea audio este similara cu cea a unei boxe portabile din segmentul premium. Indiferent daca asculti melodia preferata, un podcast sau urmaresti un film precum Mad Max Fury Road cu o coloana sonora impresionanta, experienta audio oferita de proiector ramane la cote inalte.

GV30 este un proiector recomandat celor care pun accent pe portabilitate indiferent ca vorbim de corturit, calatoritul clasic sau folositul in diferite incaperi din aceiasi casa. Sistemul de operare il face simplu de utilizat, calitatea audio si video il recomanda, iar luat ca intreg ofera o experienta de calitate si merita luat in calcul de cei care cauta un proiector in aceasta directie. Pretul recomandat este de 3000RON.

Pro

sistem de operare simplu si intuitiv

constructie de calitate solida

calitate audio/video foarte buna

baterie

Contra