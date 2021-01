Razer a lansat o masca smart si un scaun de gaming inovator

Razer a lansat la CES 2021 doua concepte noi. Project Hazel, cea mai avansata masca din lume, adaptata nevoilor sociale, dar si Project Brooklyn, un scaun de gaming compact cu solutii integrate care ofera o experienta de utilizare captivanta.

Razer s-a implicat in lupta cu Covid 19 convertind inclusiv liniile de productie proprii pentru a putea produce masti medicale certificate, ulterior fiind donate celor care au nevoie. Peste 1 milion de masti au fost deja produse de Razer pentru cei din prima linie.

Astfel, Razer a venit cu conceptul Project Hazerl, care raspunde la nevoia de igiena dar si la necesitatea de a fi pregatiti in fata unor pericole neprevazute asupra sanatatii. Conceptul a pornit de la mastileFFP2, incorporand ventilatoare active detasabile si reincarcabile, dar si Smart Pods, care reguleaza fluxul de aer pentru a asigura conditii de respiratie optime. Smart Pods filtreaza bacteriile eliminand 95% din particulele din aer, avand totodata o rezistenta sporita la fluide.

În plus, problema acoperirii vocii de măștile tradiționale este rezolvată de noua tehnologie Razer VoiceAmp (brevet în curs de înregistrare), care utilizează microfoane încorporate și un amplificator pentru a asigura o redare fidelă a vocii alături de o comunicare clară în orice situație socială. ​Pentru a reduce amprenta ecologică generată de măștile de unică folosință, masca inteligentă Project Hazel folosește ventilatoare de tip disc reîncărcabile și înlocuibile, care pot fi igienizate cu ușurință prin expunerea la lumina UV emisă de carcasa care are și rol de încărcător wireless.

Pentru un plus de stil și de divertisment, utilizatorii pot activa două zone personalizabile prin tehnologia de iluminare Razer Chroma™ RGB, care folosește un total de 16,8 milioane de culori și de efecte de iluminare.

Masca este in dezvoltare si desi multi au ras cand au vazut acest concept, mie mi se pare interens. S-ar putea sa nu mai scapam de masti si acestea sa devina un accesoriu. Daca pot fi mai utile si mai aratoase nu vad care ar fi problema.

Cat despre scaunul de gaming…

Project Brooklyn este un scaun de gaming revoluționar construit din fibră de carbon, cu iluminare RGB, care se poate transforma cu ușurință într-o adevărată stație de gaming, cu ecran panoramic de 60” încorporat, răspuns tactil în scaun și cotiere 4D ce ascund o suprafață de suport pentru periferice. Scaunele actuale de tip all-in-one care oferă o poziție de tip “cockpit” și care includ și componente hardware au de obicei dimensiunile unei întregi camere și presupun costuri astronomice.

Ecranul OLED panoramic are 60 de inch, se pliaza in scaun cand nu este folosit, iar cotierele sunt ascunse sub masa pliabila. Ofera inclusiv tehnologie Razer Chroma, Razer Hyper Sense cu integrare nativa in structura scaunului.