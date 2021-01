BenQ TK810 – proiector 4K pentru acasă

În perioada sărbătorilor, dacă tot nu am fost plecat de acasă, am avut ocazia să testez pe îndelete primul proiector din viața mea de blogger :). Până acum am folosit astfel de gadgets doar la lucru, pentru prezentări corporate.

Despre BenQ TK810 v-a scris la lansare Gabi. Însă a sosit momentul să vedem ce poate și dacă își merită prețul.

Cuprins

Specificații

Instalare și punere în funcțiune

Experiența în utilizare

Preț, puncte pro și contra

Specificații principale Rezoluție 4K UHD (3840 x 2160) Luminozitate (ANSI lumeni) 3200 Raport de contrast (FOFO) 10,000:1 Difuzor Chamber Speaker 5W x 1 Display Sistem de proiecție DLP Rezoluție 4K UHD (3840 x 2160) Suport rezoluție VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) Afișare culoare 30 Bits (1.07 billion colors) Format al imaginii nativ Native 16:9 (6 aspect ratio selectable) Durata de viață a sursei de lumină Normal 4,000 hours Eco 10,000 hours SmartEco 15,000 hours Specificații principale Rezoluție 4K UHD (3840 x 2160) Luminozitate (ANSI lumeni) 3200 Raport de contrast (FOFO) 10,000:1 Difuzor Chamber Speaker 5W x 1 Optic Raportul de proiectare 1.48 – 1.62 (100″@ 3.29m) Raportul de zoom 1.1X Reglarea corecției 1D, (Auto) Vertical ± 30 degrees Proiectare Offset 100% Mărime imagine clară (Diagonală) 40″~200″ Mărimea imaginii 30″~300″ Frecvența orizontală 15K-135K Hz Rata de scanare verticală 23-120 Hz Imagine & Audio Mod imagine Bright / Living Room / Cinema / Sports / (3D)* / User 1 / HDR / HLG Segment disc cromatic 4 segment (RGBW) Viteză disc cromatic 2D: 96Hz; 100Hz; 120Hz 3D: 120Hz Acoperire Rec.709 92% Difuzor Chamber Speaker 5W x 1 Interfață HDMI X2 (HDMI 2.0b/HDCP2.2) USB tip A X1 (5V/2.5A power) X1 (Media Reader, FW Download) USB tip mini B X1 (FW Download, Service) Ieșire audio (Mini Jack 3,5 mm) X1 RS232 (DB-9pin) X1 Întrerupător DC 12V (Jack 3,5 mm) X1 Receiver IR X2 (Front/Top) Bara de securitate Security Bar / Kensington anti-theft lock slot Wireless WiFi Dual Band 802.11ac/b/g/n, 2.4G/5G Bluetooth 4.0 Caracteristică specială HDR Da (HDR10, HLG) Amplificator de mișcare (MEMC) Da CinemaMaster Video+ Da CinemaMaster Audio+2 Da LumiExpert Compatibilitate HDTV 720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz 3D Frame Packing: Up to 1080p 24Hz Side by Side: Up to 1080p 60Hz Top Bottom: Up to 1080p 60Hz Mediu înconjurător Alimentare electrică VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) Consum tipic de energie Max 350W Normal 340W Eco 280W Consumul de energie în standby 0.5W Max. at 100 ~ 240VAC Zgomot acustic (Tip./Eco.) 32/30dBA (Silence mode) Temperatura de operare 0~40℃ Dimensiune și greutate Dimensiuni (Lăț. x Î. x D.) (mm) 380 x 127 x 263 Greutate netă (Kg/lbs) 4.2 kg / 9.2 lbs Accesorii (standard) Cablu de alimentare (în funcție de regiune) X1 CD Manualul utilizatorului Da (12L) Ghid de inițiere rapidă Da (12L) Card de garanție (în funcție de regiune) Da Baterie w/ AAA Battery x 2

OK, știu, am înșirat TOATE specificațiile pe care le-am găsit pe site-ul producătorului, ca să fiu political correct. Pe scurt, dacă nu aveți chef sau timp să treceți prin toate cele, avem parte de un proiector de (aproape) ultimă generație, care permite rularea de filme din aplicațiile deja instalate (gen Netflix sau HBO GO), sau din cele care pot fi instalate de pe platforma Aptoide TV. Și nu, nu rulează Android sau Android TV, deci nu veți avea acces la Playstore și nici nu puteți instala aplicații din alte surse. Lucru care nu mi-a plăcut, pentru că nu am putut instala Digi Online, ca să văd meciurile din Premier League la dimensiuni faraonice!

Mai avem inclusă conectivitate Bluetooth – pentru a putea lega un sistem de sunet extern – și WiFi – pentru a se conecta la internet sau pentru a face screen sharing de pe telefon sau laptop. În plus, telecomanda este relativ simplu de utilizat, având chiar și iluminare de fundal inclusă!

Instalare și punere în funcțiune

Beamer-ul vine într-o cutie, cu tot cu telecomandă, instrucțiuni tipărite și pe CD și cablu de alimentare. Nu vine cu o șurubelniță mică, de care ai nevoie pentru a desface carcasa superioară, de unde se ia adaptorul de rețea wireless. Cum sunt om gospodar, mi-am amintit că am primit o astfel de șurubelniță la achiziția drujbei, așa că m-am descurcat. În rest, totul merge rapid – practic am adăugat rețeaua wireless de acasă, m-am logat în aplicațiile de care aveam nevoie – Netflix, HBO GO și YouTube et voilà…

Experiența în utilizare

Am să fiu sincer – BenQ TK810 m-a convins că următorul televizor… va fi un beamer. Însă clar nu va fi taman acest model, pentru că… veți vedea în review.

Pentru că am norocul să stau la casă, iar livingul nu ajuns să fie decât 70% mobilat, am avut parte de un set up care mi-a permis vizionarea la o diagonală de aproape 3 metri. La nivel de calitate, nu pot spune că m-a impresionat. Fie era prea mare dimensiunea și mai afecta din claritatea culorilor, fie nu am reușit eu să îl setez corect. Cu toate acestea, nu era ceva extrem de deranjant și am putut urmări filmele și serialele preferate.

Cea mai utilizată aplicație a fost Netflix, pentru că am reluat toată seria The Big Bang Theory în vacanță. Am vizionat, de amorul artei și filme de pe telefon (Android sau iOS) sau de pe laptop, dar pe wireless stream nu mi-a plăcut calitatea imaginii deloc. Asta deși routerul era chiar lângă cele doua gadgeturi! Bine, am putut conecta laptopul cu un cablu HDMI și am rezolvat și problema asta. Ce voiam să zic însă este că nu prea merită să investești într-un videoproiector pentru a face screen cast, in my opinnion… Prefer să dau mai mulți bani pe el și să aiba și browser, și aplicații mai multe și intrare pentru TV. De fapt, asta m-a convins că nu voi achiziționa acest model. Bine, și faptul că soția nu e decisă cum va fi layout-ul final al livingului, așa că nu pot decide nici eu pe unde să amplasez o astfel de hardughie. Tot răul spre bine, pentru că sunt convins că tehnologia va avansa și pe această nișă, astfel încât și prețurile vor fi… mai așezate.

Un mare minus este legat de aplicația HBO GO. Nu îmi dau seama dacă nu am instalat-o eu corect (deși am activat-o online, cum zicea ea însăși), dacă nu e compatibilă cu gadgetul sau dacă al meu exemplar a avut bube, dar nu am putut-o folosi. Mă puteam loga, puteam alege filmul, dar nu puteam da play. Dar, cel mai nasol lucru este că nu am reușit să dau sonorul mai tare apăsând pe butonul dedicat al telecomenzii. Nu, domnule, trebuia sa ies din rularea filmului, să merg la setări, să aleg sunet și să dau de acolo mai tare. Ciudat este că îl puteam da mai încet, indiferent dacă apăsam butonul + sau pe cel -.

Preț, puncte pro și contra

La eMag îl găsiți la 6351,51 lei, dar momentan nu mai este disponibil. De Crăciun era, că mă uitasem eu după el. Mi se pare că aduce destul de multe chestii, dar parcă nu merită mai mult de 5000 lei. Nu sunt eu un fin cunoscător, dar vedeți mai jos și concluziile:

PRO

rezoluție 4K

hardware potent

dimensiuni OK, pentru orice apartament

ușor de instalat

telecomanda are iluminare de fundal

destul de acurat și pe lumină

sunet decent

conectivitate WiFi și Bluetooth

