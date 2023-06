Razer Leviathan V2 Pro – sistemul audio de care ai nevoie

Indiferent daca esti gamer sau un simplu utilizator de PC, sistem audio sigur ai. Fie ca sunt niste boxe 2.0 sau un sistem mai vechi care inca merge bine, sigur folosesti ceva. Poate chiar niste casti. Totusi, daca te gandesti la un upgrade si vrei sa ai un sunet bun cand asculti melodiile preferate, dar in acelasi timp sa auzi si efectele din jocuri sau filme, am gasit solutia pentru tine.

Razer Leviathan V2 Pro este un sistem performant format dintr-un subwoofer si o boxa centrala cu cinci difuzoare. Dupa ce m-am jucat o saptamana cu el si mi-am incantat urechile, pot spune cu mana pe inima ca este ce trebuie.

Acesta integreaza numeroase tehnologii interesante, poate chiar unice pentru un sistem audio. Bine, poate ele exista si pe alte sisteme audio si nu stiu eu, poate stiti voi. Este totusi remarcabil ce a reusit Razer sa faca, iar suma ceruta pentru acest sistem nu este deloc mare, credeti-ma.

Specificatiile sunt putine. Woofer-ul are 5.25″, iar difuzoarele din statia centrala sunt de 2 inch. Pe partea de conectica ofera Bluetooth ca sa te conectezi cu telefonul, iar la PC se baga direct in USB. Nu am gasit nicaieri trecuta puterea, dar estimez in jur de 50W reali.

Interensat la acest sistem audio este functia de beamforming cu head-tracking AI, adica iti urmareste capul ca sa-ti trimita sunetul acolo unde esti si tu, folosind niste camere si niste senzori. Practic tu cand esti la birou si intorci capul sau esti in picioare, sunetul este acelasi. Tehnologia este de la Audioscenic.

Constructia sistemului este una solida. Este bine realizat din materiale premium, simti asta de cand il scoti din cutie. Totul arata bine si primesti in pachet toate cablurile de care ai nevoie.

Subwoofer-ul este destul de generos si produce un bass puternic, plin. Este chiar mai puternice decat un subwoofer de la Cambridge. Probabil pentru efectele din jocuri ca in muzica nu ai nevoie de un bass atat de puternic.

Ai la dispozitie patru tipuri de sunet: stereo, pentru cei care prefera sunetul curat, simplu. Modul THX Spatial Audio Virtual Headset, THX Spatial Audio Virtual Speakers si Room Fill. In functie de activitate si de camera puteti alege un profil potrivit si sa reglati egalizatorul dupa bunul plac.

Inainte de asta va recomand sa va uitati daca are firmware-ul la zi. Eu a trebuit sa-i fac un update micut. Toata procedura este simpla. Doar descarci firmware-ul si apesti pe Next pana termina tot.

Tot controlul se face din Razer Synapse, de unde poti controla intensitatea subwoofer-ului, modurile de sunet, iluminarea boxei centrale si altele.

Sunetul oferit de acest sistem este impresionant. Volumul poate fi foarte ridicat, iar bass-ul exagerat daca asta va doriti. Sistemul duce mult. Efectele THX, dar si tehnologia de head-tracking AI, sunt impresionante. Daca descoperiti jocul potrivit cu efectele potrivite o sa va indragostiti de el. De asemenea, va recomand sa aveti o camera generoasa pentru sistem. Daca stiti ca aveti o camera mica nu va recomand acest sistem.

De asemenea, statia centrala fara subwoofer nu se aude prea grozav. Probabil nici nu este facuta sa functioneze separat. Pe mine m-a impresionat cum se aude, iar procesul de instalare e super simplu. Daca as putea sa-l pastrez si sa am doua sisteme in casa, sigur l-as folosi pentru gaming.

Costa 400 de dolari in SUA, urmeaza sa apara si in Romania. La noi gasiti V2 non Pro la 1099 lei la Flanco. Asadar, mai asteptati un pic ca apare si in Romania.