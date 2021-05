Razer Orochi V2 – mouse foarte mic cu conexiune wireless sau Bluetooth

Orochi este un mouse foarte mic de la Razer care a fost gandit pentru laptop-uri sau pentru cei care vor pur si simplu un mouse mic. Este mic, mic, dar foarte performant, si il consider ideal pentru munca de birou combinata cu putin gaming.

Orochi V2 are cateva avantaje pe care mizeaza. In primul rand mizeaza pe conexiunea duala. Poti alege fie sa-l folosesti prin Bluetooth fie printr-un adaptor USB ca orice alt mouse wireless. Este alegerea ta, functioneaza foarte bine pe ambele conexiuni.

Nu are nici un fel de port de incarcare, deci nu poate fi utilizat cu cablu sub nici o forma. Aici vad un minus, puteau sa lase un port micro-USB macar iar cine voia sa-l foloseasca pe cablu sa o faca fara probleme. Nu cred ca ii costa foarte mult.

Urmatorul aspect foarte important este autonomia. Orochi V2 functioneaza cu baterii simple AAA sau AA. Exact, are doua sloturi pentru 2 baterii diferite, dar functioneaza cu o singura baterie. Poti sa pui de care ai la indemana, nu conteaza. In pachet vine cu o baterie AA si m-am mirat. De ce doar o baterie in pachet din moment ce el are doua sloturi pentru baterie? Repet, functioneaza cu o singura baterie, AA sau AAA depinde ce ai prin casa. In functie de cat de buna este bateria poti avea autonomie si de 950 de ore de utilizare.

Un alt punct forte este greutate. Are doar 60 de grame si cred ca este cel mai usor mouse pe care eu l-am testat pana acum. 60 de grame…ziceti voi chestii mai usoare pe care le folositi in viata de zi cu zi. Am vazut chei de masina mai grele.

Switch-urile mecanice proprietare Razer sunt iar un plus. Sunt la a doua generatie si probabil le stiti de pe alte modele de soareci. Sunt switch-uri exemplare, perfecte pentru gaming si vi le-am explicat cu numeroase ocazii. De aceea va spuneam la inceput ca acest mouse este bun pentru gaming.

Si nu in ultimul rand senzorul. Un senzor 5G cu 18k DPI, senzor optic, care este intalnit si pe alte modele de mouse. Acest Orochi V2 nu este doar un model mic si pricajit. Este un mouse performant, serios, bun oricand in gaming, dar construit la dimensiuni mai mici, mai usor si cu conexiunea wireless sau Bluetooth dupa preferinta.

Impreuna cu acest mouse am primit si o serie de grip-uri universale. Sunt benzi de cauciuc aderente care se pot monta pe ce vrei tu. Pe butoanele de la tastatura, pe mouse, oriunde simti tu ca nu ai aderenta. Arata oribil, dar sunt foarte practice si sincer asa am folosit mouse-ul.

Tot cu Orochi V2 am primit si cel mai subtire mousepad vazut in viata mea. Sphex V3 se numeste si are doar 0.4mm grosime. Este genial pentru birouri mici, se lipeste de birou daca doresti asta avand pe spate o zona cu adeziv si l-am folosit impreuna cu Orochi. Fac o combinatie foarte buna impreuna.

Sphex V3 nu este foarte flexibil, nu este din textil si consider ca este o alegere buna pentru munca de birou mai mult. Odata lipit pe birou nu prea poti sa-l mai muti. Ok, nu va imaginati ca se lipeste de birou cu ca un fel de adeziv. Este o zona usor lipicioasa si se poate desprinde oricand fara probleme, doar ca nu stiu ce aderenta va oferi in timp daca va fi dezlipit de multe ori.

Cadoul este de 459 lei pentru mouse la eMAG. Grip-urile sunt 63 lei tot la eMAG, iar mousepad-ul costa cat vedeti AICI.